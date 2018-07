»Jeg vil ikke røres ved, jeg vil bare gerne være alene.«

Sådan fortalte en mand om sin oplevelse efter sex i et nyt videnskabeligt studie. Den nye forskning fra Queensland University of Technology i Australien peger på, at tristhed, depression og irritation rammer flere mænd efter sex, end man tidligere har antaget.

Det skriver Queensland University of Technology i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Forskerne kalder tilstanden 'postcoital dysphoria' eller PCD.

Forskere kender til PCD hos kvinder, men det nye studie er det første, der identificerer PCD hos mænd.

1.208 mænd fra blandt andet Australien, USA, Storbritannien, Rusland, New Zealand og Tyskland har deltaget i en anonym online spørgeskemaundersøgelse, og det har vist sig, at:

41 procent af respondenterne har oplevet PCD i deres levetid

20 procent har oplevet det inden for de seneste 4 uger

Op mod 4 procent lider ofte af PCD

»De første tre faser af menneskets seksuelle responscyklus - spænding, plateau og orgasme - har været fokus for størstedelen af ​​forskning til dato,« udtaler professor Robert Schweitzer fra Queensland University of Technology i pressemeddelelsen.

Studiets resultater, siger han, indikerer, at det også for mænds vedkommende - i terapi og i samtale omkring seksualitet - kan være gavnligt at se mere på, hvad der sker, efter sex

