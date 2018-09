Har man et problem med rotter, virker det måske som en oplagt løsning at sende et hold katte efter skadedyrene og lade naturen gå sin gang.

Men nu viser et studie af de amerikanske storbykatte, at metoden ikke har den store effekt. Det skriver Videnskab.dk, hvor du også kan se en video af mødet mellem katte og rotter.

Det er dårligt nyt for amerikanerne, for i New York har man ligefrem organisationer og offentlige programmer, der slipper vilde katte fri i eksempelvis fabriksbygninger for at jage rotter.

Bag studiet står Michael Parson, der er økolog ved Fordham University i New York og forsker i vilde dyrs adfærd.

Udgangspunktet for hans undersøgelse blev en bygning i Brooklyn, der mildt sagt var fuld af rotter.

Han og kollegerne monterede radiosendere på så mange rotter som muligt og kunne dermed følge hver enkelt rotte.

Kameraer i bygningen gjorde det muligt at følge dyrene ubemærket, og forskerne endte med 300 optagelser af katte og rotter sammen.

Havde man forventet katten efter musen, blev man overrasket, da man så materialet:

Ud af de 300 videoer var der kun 3, hvori en kat tog en rotte

20 af videoerne indeholdt 'stalking events', hvor en kat virkede optaget af en rotte

I resten af videoerne kunne kattene ikke være mere ligeglade med rotternes tilstedeværelse

Rotternes størrelse kan have meget at sige, fortæller forskerne.

En ung rotte er allerede en for stor mundfuld for mange katte. I stedet tilpasser dyrene sig hinanden, og det er ikke unormalt at se katte og rotter, der spiser side om side af den samme skraldespand.

