2.300.000.000 kroner.

For den almindelige dansker er beløbet svært at forholde sig til. Men Jesper Nielsen lever langtfra et almindeligt liv.

De 2,3 milliarder kroner er den sum penge, som smykkevirksomheden Pandora ifølge ham skylder at overføre til hans bankkonto.

»Det værste, der kan ske, er, hvis Pandora får held til at slippe af sted med den her svinestreg – at de ikke vil betale os for det firma, de har købt af os,« siger Jesper Nielsen på sin terrasse med udsigt over palmer, pool og Mallorcas sydkyst.

Jesper Nielsen bor i nærheden af byen Palma på Mallorca. Foto: Jacob Friberg Vis mere Jesper Nielsen bor i nærheden af byen Palma på Mallorca. Foto: Jacob Friberg

Over for B.T. afslører han detaljer om, hvordan han mener, at Pandora har snydt ham for milliarderne.

En strid, hvor Jesper Nielsen foreløbig vandt første sværdslag.

Kampen blev udskudt

Her på Mallorca ejede han i sin storhedstid luksuriøse huse, en båd og sportsvogne i millionklassen.

Værdier, der blev beslaglagt i et andet stort opgør, nemlig det mangeårige opgør med Skat, som sidste år faldt ud til hans fordel med en dom i Højesteret.

På trods af sejren har han flere konkurser bag sig. Så selv om han i dag stadig lever i luksus, er alting enten lejet eller leaset, eftersom familiens holdingselskab er under konkurs.

Luksuslejligheden på 140 kvadratmeter er lejet. Den hvide Porsche GT3, Jaguaren og en Mini Cooper er leaset af en dansk bilforhandler. Ekskonen kører i Jaguar, kæresten kører i Mini Cooper, mens han selv drøner rundt i Porschen.

Jesper Nielsen bor på Mallorca. Hvor han tidligere ejede 10 sportsvogne, har han i dag kun en, som er leaset. Vis mere Jesper Nielsen bor på Mallorca. Hvor han tidligere ejede 10 sportsvogne, har han i dag kun en, som er leaset.

Selv om Pandora-slagsmålet strækker sig tilbage til 2015, har Jesper Nielsen først efter skattesagens afslutning haft tid og ressourcer til at tage kampen op mod Pandora, forklarer han.

Og han har nogle af landets bedste advokater fra Kammeradvokaten til at føre den for sig.

Kammeradvokaten Boris Frederiksen har kastet sig ind i sagen, fordi han som kurator i Kasi-Jespers konkursbo har interesse i, at der kommer penge hjem, så kreditorerne – bl.a. Brøndby IF – kan betales.

Jesper Nielsen mener, at Pandora har kanaliseret overskuddet fra datterselskabet over i andre dele af koncernen, og at det er grunden til, at hans udbetaling endte på et stort rundt nul.

Pandora har ifølge ham blandt andet flyttet overskuddet ved, at koncernens produktionsselskab forhøjede priserne på de smykker, Pandora CWE købte.

Fortrolige dokumenter

Hans teori skyldes, at Pandora i sagen har forsøgt at få ham til acceptere fire forhold, som en uafhængig revisor, der er med til at afgøre tvisten, skulle arbejde ud fra.

Forholdene er beskrevet i en fortrolig delkendelse fra Voldgiftsinstituttet, og et af dem lyder: 'Levering af produkter til Pandora CWE er sket på armslængdevilkår og udtryk for markedsvilkår.'

Når Pandora vil have Jesper Nielsen til at acceptere, at revisoren arbejder ud fra den præmis, viser det ifølge Nielsen, at det blandt andet er her, der er noget at komme efter.

»De har faktureret Pandora CWE højere priser for smykkerne, end de skulle. Derved har de beholdt indtægten i produktionsselskabet, der ligger ude i Thailand,« siger Jesper Nielsen, der afviste at acceptere de fire forhold.

Pandora har ingen kommentarer til sagen. Men i voldgiftssagens fortrolige dokumenter fremgår det, at den daværende ledelse af Pandora afviser Jesper Nielsens påstande.

Kræver 2,3 mia. kr. Jesper Nielsen og hans revisorer estimerer, at han har 1,6 milliarder til gode fra salgsaftalen med Pandora. Det er et regnestykke, der er baseret på Pandoras offentligt tilgængelige tal ud fra den forudsætning, at eftersom Pandora CWE gav overskud i 2010 og 2016, måtte det også gøre det i de mellemliggende år. Ligesom resten af koncernen gjorde. Og med procesrenter samt renters rente bliver de 1,6 milliarder ifølge Jesper Nielsen til 2,3 milliarder kroner i dag.

Tidligere bestyrelsesmedlem i Pandora Nikolaj Vejlsgaard siger i en vidneerklæring, at han kategorisk kan afvise, at Pandora gjorde noget for at påvirke datterselskabets indtjening negativt.

»Jeg vil derimod mene, at Kasi selv burde være vidende om, at der udestod et betydeligt og omkostningsfyldt oprydningsarbejde for at få ændret den forretningstilgang, der fandt sted i Kasis ejerperiode,« siger Nikolaj Vejlsgaard, der sad i bestyrelsen frem til 2015.

Sagen ventes at blive afgjort i det nye år. Jesper Nielsen selv er sikker på, at han i sidste ende vinder sagen.

»Vi slår stille og roligt hul på æggeskallen. Og vi skal nok komme igennem,« siger han.