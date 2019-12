I 00'erne væltede millionerne ind fra salget af Pandora-smykker. I det næste årti var han tæt på at miste alt.

Efter syv års kamp mod Skat gør Jesper 'Kasi' Nielsen regnskabet op. Ikke kun det økonomiske.

Med sine konkurser har kreditorer stadig langt over 100 millioner kroner til gode. Han forventer at betale det hele tilbage. Hvordan han vil gøre det, vender vi tilbage til.

For et andet regnskab har fyldt lige så meget. Da skattesagerne og Jesper Nielsens personlighed tiltrak stor opmærksomhed i medierne, havde det kæmpe konsekvenser for hans familie, fortæller han.

»Mine børn blev mødt med beskyldninger om, at jeg var en stor skattesnyder.«

Jesper Nielsens danske søn ville ikke ses med ham offentligt. Når han hentede ham fra Niels Brock Business College, skulle han holde et par hundrede meter væk.

Hans danske datter blev mobbet ud af tre forskellige skoler, før hun flyttede ned til Jesper Nielsen i Spanien.

Han mistede forholdet til sin tyske kæreste, der forbød ham at se sine tre små børn i halvandet år. Hun forstod ikke skattesagerne og troede, at han ikke længere ville forsørge dem, forklarer han.

»Folk siger altid tillykke med, at vi har vundet vores skattesager. Det har en anden smag i munden for os,« konstaterer Jesper Nielsen.

I dag er han ved at være ovenpå igen. Han har lejet et hus til sin tyske ekskæreste og børnene – to tvillingepiger på tolv og en dreng på otte – på Mallorca, hvor han også selv bor til leje i en lejlighed.

Nu henter han de tre børn fra skole næsten hver dag.

»Den glæde, jeg får, når jeg henter dem, er ubeskrivelig,« siger han.

Hans skattesager viste sig at være både langtrukne og højst usædvanlige.

I 2013 sendte Skats indsatsdirektør, Erling Andersen, et langt brev til Jesper Nielsen, hvor han undskyldte for en sagsbehandling, der på flere punkter var både kritisabel og ulovlig.

En sagsbehandler havde blandt andet truet Jesper Nielsen med en politianmeldelse og et stort personligt skattekrav, medmindre han sagde ja til en aftale. Han takkede nej, og derpå blev han mødt med krav om at betale et trecifret millionbeløb.

På trods af undskyldningen fastholdt Skat sine krav, der først endeligt blev afgjort i Højesteret sidste år, hvor Jesper Nielsen vandt stort set alle punkter.

Skat har dog stadig et tilgodehavende.

Hans kreditorer – Brøndby IF, en tysk håndboldklub og Skat – har over 100 millioner kroner til gode i konkursboet efter firmaet Kasi. Desuden har Skat ifølge Kammeradvokaten omkring 50 millioner kroner til gode i Nielsen-familiens konkursramte holdingselskab Dojajean.

De 50 millioner kroner kan dog blive nedjusteret, når Kammeradvokaten finder ud af, hvorvidt der er aktiver i boet. Det afhænger af en helt anden sag – nemlig samme sag, som Jesper Nielsen sætter sin lid til.

Det er det igangværende slagsmål med Pandora. En strid, hvor Nielsen mener at have i alt 2,3 milliarder kroner til gode, og som ventes afgjort i det nye år.

Hvis han vinder, får kreditorerne deres millioner. Samtidig kan han selv begynde at eje ting igen. I dag leaser eller lejer han alting pga. konkursen i familiens holdingselskab.

Når Jesper Nielsen ser tilbage på de sidste 10 år, virker det hele uoverskueligt.

»Der er nok en højere mening med det hele. Den finder jeg nok en dag,« siger han.