SF’s politiske ordfører stiller op i parløb med Margrete Auken. Men han stiller også op til Folketinget



Når SF’ politiske ordfører, Karsten Hønge, nu melder sig som kandidat til EU-Parlamentet (EP), er det med hans egne ord for at give dem, der »er på røven i Europa« en tillidsmand, der kan tale deres sag, skriver Politiken mandag.

»Det er jo det, jeg er sat på jorden for: At være ham, der kan give dem stemme og gøre det med en megafon for munden«, siger han til Politiken.

I snart et lille års tid har SF internt drøftet, hvordan man sikrer mandatet i EU-Parlamentet, som Margrete Auken som bekendt har og stadig er spidskandidat til.

Det bliver der ikke lavet om på. Men der har manglet en toer. Det gør der ikke mere, efter at partiet – og Karsten Hønge – har besluttet, at han, der i dag er helt central placeret i partiet som politisk ordfører, skal stille op. Så hvad med posten som politisk ordfører?

»Det fortsætter jeg med, så i de næste ti måneder vil jeg være i to valgkampe, både til Folketinget og til EU-Parlamentet. Men vores førsteprioritet er helt klart, at Margrete fortsætter«, siger Hønge til Politiken.

Margrete Auken er begejstret for nyheden: »Jeg er så glad for, at han stiller op, for jeg har hele tiden ønsket at få et folketingsmedlem med på listen. Hvis jeg nu pludselig skulle dratte om, er der jo én til at tage over«, siger hun til Politiken.