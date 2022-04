Naturgas skal udfases senest i 2028, og det kommer til at ramme mange danske husstande.

Men fortvivl ikke, der kommer nemlig et brev med 'et klart svar' i løbet af 2022. For hvad vil det koste? Hvad kan du få tilskud til og så videre svæver stadig lidt i det uvisse efter, regeringen har præsenteret udspillet 'Danmark kan mere II.'

Se med i B.T.s Live, hvor politisk redaktør Anders Leonhard forsøger at give nogle af svarene.

