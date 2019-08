Kan du huske den famøse kjole, hvis farver delte internettet i to lejre?

Nu er turen kommet til et lille regnestykke, der, afhængig af dit perspektiv, kan give 1 eller 16. Det skriver The New York Times ifølge Videnskab.dk.

Ligningen blev oprindelig lagt på internettet i form af et Twitter-post, der nu er blevet delt over 1.300 gange. På Twitter viser brugeren LUZZZ, at to lommeregnere får forskellige resultater, når man beder dem om at give resultatet af ligningen.

Ligningen er, der er ved at splitte Twitter-brugerne ad, er:

8 ÷ 2(2+2) = ?

Og de to lommeregnere kommer frem til henholdsvis tallet 16 og tallet 1.

»Jeg HADER det her,« kommenterede Amie Wilkinson, en professor i matematik ved University of Chicago, på en kollegas Facebook-post om ligningen.

Mange matematikere har samme foragt for den virale ligning, skriver The New York Times ifølge Videnskab.dk. Problemet er, ifølge matematikerne, at ligninger som denne forstærker ideen om, at matematikkens essens består af regler for beregninger, som man bare skal lære udenad.

»Det antyder, at pointen i matematik er at bruge dumme regler for at spænde ben for folk,« beklager Annie Wilkinson over for New York Times, skriver Videnskab.dk.

Hvis man bruger matematikken til at løse på et virkeligt problem, ændrer tingene sig.

New York Times opstiller dette scenarie for at give ligningen et resultat fra virkeligheden:

En restaurant ansætter otte tjenere, der inddeler sig i to hold med lige lange vagter.

Hver tjener får 2 dollar i løn samt 2 dollar i drikkepenge i timen.

Hvor meget tjener et hold af tjenere tilsammen i timen?

Løsningen kan i dette tilfælde kun se således ud:

(8 / 2)(2+2)=?

I denne kontekst giver det nemlig ikke længere mening at løse ligningen på to forskellige måder. Der er kun et svar - 16 dollar.

