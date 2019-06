Evolutionen kan give forklaringen på de ‘åh, så nuttede’ hundeøjne.

Hundeejer eller ej så har du sikkert oplevet, at dit hjerte er smeltet en smule, når du har kigget ind i øjnene på et par blanke hundeøjne.

Nu har et amerikansk-britisk forskerhold forsøgt at finde forklaringen bag hundeøjnene, og de mener, at det nuttede blik kan være specifikt udviklet for at kommunikere med mennesker. Det skriver New York Times ifølge Videnskab.dk.

Forskerne bag har blandt andet fundet ud af, at hunde har en særlig muskel -levator anguli oculi medialis, hedder den - til at lave hundeøjne, som ulve eksempelvis ikke har.

Det har de fundet ud af ved at dissekere hovedet på fire ulve og og seks hunde. Derudover har de observeret hunde og ulve og konkluderet, at hunde løfter deres øjenbryn og gør øjnene store, langt oftere og mere intens end ulve gør.

De løftede øjenbryn og de store øjne, som mange kalder for hundeøjne, har faktisk en videnskabelig betegnelse: 'AU101: inner eyebrow raise.'

Udover den manglende hundeøjne-muskel var de to tæt beslægtede dyrs ansigtsmuskulatur slående ens.

Forskernes tese er, at mennesker gennem historien ubevidst har valgt at avle mere på de hunde, der har kommunikeret med mennesker gennem deres nuttede hundeøjne.

Hundeøjnene kan have været en måde, hvorpå hundene har vist, at de er opmærksomme, når de har kommunikeret med mennesker, mener forskerne bag.

En nøgle til at kunne undersøge tesen yderligere er slædehunderacen Siberian Husky, der er meget tæt beslægtet med ulve.

Siberian Husky har heller ikke den særlige hundeøjne-muskel, og det kan ifølge forskerne skyldes, at deres hårde arbejde som slædehunde var vigtigere end at udvikle nuttede hundeøjne.

Clive Wynne, der er professor i psykologi ved Arizona State University og ekspert i hundeadfærd, kalder studiet for »overbevisende«.

»Det er endnu en brik i puslespillet, der forbinder hunde og mennesker,« siger professoren, der ikke har været involveret i studiet, ifølge New York Times.

Clive Wynne påpeger dog også, at man er nødt til at undersøge flere hunderacer, hvis man skal konkludere noget mere generelt om hundeøjne og forskellen på hunde og ulve. Studiet er publiceret i Proceedings of the National Academy of Sciences.

