Hvert år får cirka 5.000 danskere konstateret kræft i tyk- eller endetarmen, og ifølge Sundhedsstyrelsen dør 2.000 årligt af sygdommen.

Nu viser en undersøgelse, der er blevet offentliggjort i tidsskriftet Acta Oncologica, at en kamerapille finder 70 procent flere potentielle kræftsvulster end den kikkertundersøgelse, man normalt udfører.

Det skriver Syddansk Universitet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Lægerne udfører normalt en kikkertundersøgelse, hvor de fører en bøjelig slange, der er forsynet med et lille videokamera, ind i tarmen. Men i fremtiden kan patienten måske 'nøjes' med at sluge en pille, der er tre centimeter lang, fem millimeter bred og har to indbyggede kameraer.

Kamerapillen fungerer ved hjælp af kunstig intelligens og 'machine learning', men kameraernes lyssystem er fortsat under udvikling, skriver Syddansk Universitet.

»Når vi bruger hvidt lys kan vi kun se polyppen i tarmen, men når vi bruger en kombination af forskellige bølgelængder, som blåt og grønt lys, kan vi se gennem polyppen og direkte afgøre, om polyppen er ved at udvikle kræft,« forklarer Esmail S. Nadimi, professor ved SDU Embodied Systems for Robotics and Learning, i en pressemeddelelse.

Samtidig har forskerne udviklet en algoritme, som efterfølgende gennemgår de 40.000-50.000 billeder fra tarmene og slår alarm, hvis den ser polypper på billederne.

»For en trænet sygeplejerske tager det cirka halvanden time at gennemgå billederne fra en patient, mens algoritmen sparer meget tid ved kun at bruge ganske få minutter,« siger Esmail S. Nadimi.

SDU og OUH vil derfor sammenligne kamerapillen og kikkertundersøgelsen for at undersøge, hvilken af de to undersøgelser, der fremover vil være bedst til at sikre patienternes overlevelse.

