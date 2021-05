»Jeg ramte ind i en mur.«

Det sagde 21-årige Helmi Mossa Hameed til sin daværende kæreste kort efter, at han 29. oktober sidste år kørte en femårig pige ihjel på Peter Bangs Vej i Valby.

Det forklarer den daværende kæreste, der fredag var indkaldt som vidne i retssagen mod Helmi Mossa Hameed for i alt 35 brud på straffeloven, der lige nu føres i Retten på Frederiksberg.

»Jeg kunne så læse B.T. på min telefon, hvor jeg kunne se, at der var en pige, der var død på den vej, han var kørt galt. Han begynder så at slå på sig selv, da det kommer frem,« forklarer hun i retten.

Flere satte bamser på stedet. Foto: Jacob Waage / Byrd

Faktisk kørte Helmi Mossa Hameed slet ikke i sin egen bil, da han ramte den femårige pige.

Han har slet ikke noget kørekort, så det var i kærestens bil.

Derfor besluttede hun om aftenen 29. oktober at melde sig selv til politiet.

Det får så dommeren til at stille følgende spørgsmål:

Når du finder ud af, at din kæreste har slået nogen ihjel under kørslen, hvorfor beder du så ikke ham om at melde sig selv til politiet?

»Det gjorde jeg også, men han forstod det åbenbart ikke. Så jeg meldte mig selv,« svarer hun.

Siden gik en regulær menneskejagt i gang, og Helmi Mossa Hameed blev efterlyst med billede og navn af politiet, inden han 30. oktober blev anholdt.

Den daværende kæreste var syvende vidne under fredagens retsmøde, hvor blandt andet tre ofre for en anden påkørsel 19. januar 2019 var vidner.

Jeg måtte sidde i kørestol i fem måneder Offer for vanvidsbilisten for kørsel

Et af ofrene fortalte, hvordan hun var fem uger i koma, efter hun sad i en bil, der var ramt af Helmi Mossa Hameed, der både var fuld og kørte alt for stærkt.

»Jeg brækkede kraveben, knogle i nakken og ødelagde flere nerver. Og jeg måtte sidde i kørestol i fem måneder,« siger den 28-årige mor, der dengang var i gang med en uddannelse som kemiingeniør på DTU.

En uddannelse, hun har måttet droppe, da hun i dag fortsat er medtaget af ulykken.

»Jeg kæmper med mange ting. Jeg kan gå igen, men ikke meget. Jeg kan ikke stå op i lang tid. Jeg bliver hjernetræt og kan ikke overskue så meget,« svarede hun, da anklageren spurgte, hvordan hun har det i dag.