Vedbæk byder på mange ting: en havn, skov, en god håndfuld butikker og spisesteder og – nå ja – nogle af Danmarks absolut største bolighandler.

Og nu kan kystbyen nord for København endnu en gang sætte sig på pristronen: Handlen af et 482 kvadratmeter stort nybygget hus er nemlig netop gået igennem – for intet mindre end 57.516.000 kroner.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Det gør handlen til årets dyreste og en af de absolut største handler indgået på denne side af finanskrisen, hvor bare to – ligeledes Øresunds-villaer – er solgt dyrere.

I 2016 blev en villa på Taarbæk Strandvej solgt for 65 millioner kroner, mens en villa i Hellerup i 2018 slog sig til årtiets dyreste efter en handel til 70,5 millioner kroner.

Næstdyreste, dyreste hus

Villaen i Vedbæk er solgt af ejendomsmæglerfirmaet Elbæks, der i deres salgsopstilling beskrev huset som en intelligent liebhaverejendom og desuden knyttede superlativer som perfektion og bæredygtig til adressen.

Huset har et boligareal på 480 kvadratmeter, dertil kommer en stor kælder, der byder på hjemmebiograf, bar, au pair-afdeling, bryggers og underjordisk garage på hele 160 kvadratmeter.

Resten af ejendommen tæller blandt andet en hall, pejsestue, køkken og separat anretterkøkken, en forældreafdeling med badeværelse, walk-in og terrasse og selvfølgelig også en børneafdeling og en kontor-gæstefløj.

Huset var udbudt til 65 millioner kroner, hvilket gjorde det til det næstdyreste hus udbudt til salg. Men ejendommen, der er opført i 2019, ligger på en del af grunden til det imponerende Rosenlund-palæ, der for år tilbage ramte boligmarkedet med en pris på 120 millioner kroner, hvilket er den højeste udbudspris på en dansk villa nogensinde, det oplyser Boliga.dk.

Rosenlund-palæet er også til salg for øjeblikket og koster 75 millioner kroner. Det gør ejendommen til den dyreste villa, du lige nu kan opstøve på det officielle danske boligmarked.

Se det dyre hus her