20 værelser og mere end 26 hektar jord.

Plads er der ikke mangel på, på det historiske Skovsbo Gods på Fyn, som Lego-arvingen Thomas Kirk Kristiansen netop har købt.

Det viser oplysninger fra Boliga.dk.

Godset, der har ligget på den naturskønne placering udenfor for Rynkeby på den nordøstlige del af øen siden 1500-tallet, har siden 2007 været i hænde hos den fynske erhvervsmand Jens Belling.

Men nu er det altså Kirk Kristiansen, der fornyligt har overtaget posten som bestyrelsesformandsposten i familiedynastiet, som skal overtage godset, der rummer 900 boligkvadrameter.

Handlen bekræftes overfor Boliga.dk af ejendomsmægler Hans Lilienhoff fra den landsdækkende liebhavermæglerkæde LILIENHOFF, der dog ikke har yderligere kommentarer til salget.

Årets største handel?

Da Jens Belling købte Skovsbo Gods for mere end ti år siden, gav han ifølge Fyens Stiftstidende omkring 66,5 millioner kroner for den historiske ejendom.

Hvor meget Thomas Kirk Kristiansen har givet for godset, vides ikke endnu, men hvis det er i nærheden af den sidste salgspris fra 2007, kan det meget vel gå hen og blive den hidtil dyreste handel i år.

Det viser tal fra Boliga.dk.

Den dyreste landejendomshandel i 2020 er indtil videre et svinebrug med mere 282 hektar jord mellem Brønderslev og Dybvad i Nordjylland, som blev solgt for lige over 54 millioner kroner tilbage i februar.

Thomas Kirk Kristiansen er oldebarn af Ole Kirk Christiansen, der grundlagde Lego i Billund tilbage i 1932. Han er medejer af pengetanken Kirkbi, som ejer 75 procent Lego.

