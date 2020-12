Vaccinen, der er udviklet i samarbejde med Oxford-vaccinen AstraZeneca, er langt billigere og nemmere at håndtere. 'Kavaleriet er ankommet' ifølge den britiske sundhedsminister, Matt Hancock.

Både britisk militær og sundhedsmedarbejdere er gjort klar til at hjælpe med den forestående masseudrulning. Storbritannien er allerede i besiddelse af fire millioner doser af vaccinen, der i modsætning til Pfizer-vaccinen kan tåle at blive opbevaret ved køleskabstemperatur.

Det betyder, at det nu bliver langt nemmere at nå de mest udsatte grupper som plejehjem og også, at antallet af vaccinationer kan eskaleres dramatisk. Udrulningen sættes i gang i dag, og de første patienter vil blive vaccineret med Oxford-vaccinen 4. januar.

'Dette er fantastisk nyt – en triumf for britisk videnskab. Vi vil nu igangsætte planen for at få så mange som muligt vaccineret så hurtigt som muligt,' skrev premierminister Boris Johnson på Twitter onsdag morgen.

»Kavaleriet er ankommet«

Indtil nu er mere end 700.000 briter blevet vaccineret med Pfizer-vaccinen, og godkendelsen af Oxford-vaccinen muliggør en mangedobling af det ugentlige antal vaccinerede.

»Vaccinen er vores vej ud af pandemien. Vi har bestilt nok til at kunne vaccinere hele den britiske befolkning. Jeg er nu overbevist om, at vi er ude af denne pandemi allerede til foråret. Vi vil tilbyde alle én dosis og så tilbyde dem endnu en dosis tre måneder efter. Kavaleriet er ankommet,« sagde Matt Hancock til BBC onsdag morgen.

England presset i bund

Der er i den grad brug for kavaleriet. Det nye muterede og mere smitsomme virusvariant hærger i Storbritannien. Essex, der ligger øst for London, erklærede onsdag morgen 'A major incident' (en voldsom begivenhed), fordi deres sundhedssystem ikke længere kan følge med.

Det nye muterede virus menes at være hele 70 procent mere smitsomt, og regionen omkring London er så hårdt ramt, at mange hospitaler har lange køer af ambulancer med covid-19-patienter holdende ved indgangen.

Ifølge sundhedsminister Matt Hancock er den nye vaccine i stand til at bekæmpe det muterede covid-19-virus, der går under navnet B.1.17.

Direktøren for AstraZeneca, Pascal Soriot, understregede, at gennembruddet skyldes tusinder af menneskers indsats over hele verden.

»Det er kulminationen på mange mennesker intensive arbejde i mange måneder. MRHA (den britiske sundhedsmyndighed, der har godkendt vaccinen, red.) har arbejdet døgnet rundt. Vi vil gradvist sætte tempoet op over de næste uger. Vi har millioner af doser klar.«

Hvor er EU?

Mens der altså er rigtig godt nyt til de trængte borgere i Storbritannien, skal EU-borgere ikke forvente en hurtig godkendelse med efterfølgende ekspresudrulning. En repræsentant for EU's vaccinemyndighed (EMA) fortalte tirsdag, at man ikke forventede en godkendelse i januar.

»EMA har ikke nok information om den nye vaccine til at kunne godkende den. AstraZeneca har kun givet os data på de kliniske forsøg. Dette er ikke nok til at give en midlertidig godkendelse,« sagde EMA's vicedirektør, Noël Wathion, til Het Niewsblad.

Det betyder, at EU endnu en gang kommer langt efter Storbritannien, når det gælder godkendelse af en covid-vaccine. Der var skrap kritik fra flere sider af EU's langsommelighed med Pfizer-vaccinen, og denne debat vil formodentlig vende tilbage.

Ikke mindst fordi den engelske og langt mere smitsomme mutation nu er fundet i de fleste EU-lande, og at det dermed må anses som sandsynligt, at mange EU-lande vil kunne komme under et lignende pres på sundhedssystemet, som briterne er lige nu.