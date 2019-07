Hvem havde troet, at der tidligere lå et hav i Sahara-ørkenen, der husede et imponerende dyreliv?

Det vil for de fleste nok være svært at komme i tanker om et sted, der er lige så tørt som Sahara. Sahara er verdens største sandørken, og visse områder har ikke set så meget som en dråbe nedbør i årevis.

Men ifølge et nyt studie, lavet af forskere fra American Museum of Natural History, har det ikke altid været tilfældet. Det skriver Videnskab.dk.

Studiet, der er lavet ved at undersøge geologiske forhold i Mali, viser, at der for over 50 millioner år siden lå et hav, som dækkede et område på 3.000 kvadratkilometer I Sahara-ørkenen.

Havet, som var 50 meter dybt, besad et imponerende - og gigantisk - dyreliv. Her levede blandt andet søslanger på op til 12,3 meter og maller på op til 1,6 meter, nogle af de største af deres art - nogensinde.

Og det har fået forskerne bag studiet til at undre sig over, om der herskede en form for ‘gigantisme’ i området, fremgår det i The Guardian.

Gigantisme er et fænomen, hvor dyrearter i et isoleret område udvikler sig til at blive uregelmæssigt store på grund af nogle særlige lokale forhold.

Gigantisme er ellers noget, der typisk er forbeholdt dyr på isolerede øer, men de nye fund har sat tankerne i gang blandt forskerne bag studiet.

»Vi er kommet frem til, at gigantisme måske også kan opstå i isolerede hav-områder,« fortæller leder af studiet, palæontolog Maureen O’Leary fra American Museum of Natural History, til The Guardian.

»Hvis du har et hav, der er i bevægelse, kan det efterlade lommer af vand, hvor der opstår nye forhold, som styrer kroppens størrelse,« fortsætter hun.

Studiet kan læses i American Museum of Natural History's arkiv.

