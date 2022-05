Søndag annoncerede Nick Hækkerup, at han trækker sig som justitsminister for at tiltræde som direktør i Bryggeriforeningen.

Derfor har statsminister Mette Frederiksen mandag morgen foretaget en ministerrokade.

Vi laver en analyse af ministerrokaden med B.T.s politiske redaktør, Anders Leonhard.

Se med her eller på B.T.s Facebook-side.