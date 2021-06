Et gigantisk mysterium.

Det er lige nu status på, hvordan i al verden et højhus fyldt med mennesker pludselig kunne styrte sammen.

Ikke desto mindre skete det torsdag formiddag i den lille by Surfside nær Miami i Florida.

Helt konkret er fire mennesker døde, og det tal forventes at stige drastisk.

Foto: JOE RAEDLE

Lige nu er hele 159 nemlig meldt savnet efter højhusets kollaps.

Brandvæsnet graver efter de mange mennesker, som formentlig stadig er begravet i murbrokkerne.

Nu stiller rigtig mange følgende spørgsmål:

Hvordan kunne højhuset, som blev bygget for 40 år siden, dog bryde sammen på den måde?

Foto: JOE RAEDLE

Lige nu har ingen det præcise svar. Men der er flere rygter.

Eksempelvis har lokale embedsmænd udtalt, at højhusets tilstand var dårligt, ja, nærmest i forfald.

En advokat for bygningens ejerforening, Kenneth Direktor, advarer dog mod rygterne.

Til det amerikanske medie CNN slår han fast, at højhuset har haft en række inspektioner. Og hver gang er det blevet godkendt som et sikkert sted at bo.

Foto: JOE RAEDLE

»Intet som dette var forudsigeligt,« siger han til CNN.

Dog har højhuset fornylig fået repareret taget.

Men borgmesteren i Surfside, Charles W. Burkett, har på et pressemøde afvist, at problemer med taget skulle have nogen som helst årsag til, at huset på den måde brød sammen.

Så intet tyder altså på, at det store mysteriun opklares. Foreløbigt i hvertfald.