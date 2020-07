Mexicanske toldere fandt hele 102,5 kilo kokain om bord på containerskibet Svendborg Mærsk.

Det skriver Fyens.dk.

følge den mexicanske avis El Universal har den store mængde kokain på det danske skib en værdi på 1,2 millioner dollars. Det svarer til otte millioner danske kroner.

Helt konkret var det torsdag den 2. juli, at folk fra den mexicanske flåde og toldvæsen gik om bord på Mærsk-skibet med hunde og afslørede de store mængder kokain.

Mærsks danske presseafdeling bekræfter over for Fyns Amts Avis, at der den 2. juli blev foretaget en undersøgelse om bord på Svendborg Mærsk, da det anløb Manzanillo.

Da blev to havnearbejdere fundet skjult sammen med narkotika i en container på skibet.

»Vi samarbejder med de mexicanske myndigheder, der har ansvaret for sagen, men vi ønsker ikke at kommentere sagen yderligere, mens der foregår en efterforskning,« skriver seniorpresseofficer Christian Kjærgaard-Winther i et svar til Fyns Amts Avis.