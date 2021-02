Vi har længe hørt historien om tyskerne, der strømmer op til de danske kyster for at nyde lidt ferie i ro og mag. Men nordmændene er mindst lige så vilde med vestkysten og røde pølser.

Hos DanCenter udgør de sædvanligvis 15-20 procent af bookningerne i sommerhalvåret. Men på grund af coronapandemien må nordmændene sukke langt efter en ferie i Danmark, skriver norske Børsen.

Indtil videre har nordmændene nemlig blot booket en tredjedel af, hvad de plejer i samme periode, og det er et fald, som DanCenter har bidt mærke i:

»Lige nu er der mange, der booker et sommerhus i Danmark, og vi oplever specielt en interesse for juli. Men kigger vi nærmere på tallene, så er det stort set kun danske gæster,« siger administrerende direktør, Kim Holmsted.

Sommerhuse i klitterne ved Løkken. Foto: Henning Bagger Vis mere Sommerhuse i klitterne ved Løkken. Foto: Henning Bagger

Udlejningsgiganterne Feriehus AS genkender samme tendens, og påpeger, at nedgangen her er på enorme 95-97 procent. Det har dog betydet, at nordmændene i stor stil vælger at leje sig ind i ferieboliger i eget land:

»Bookninger af ferieboliger i Norge, af nordmænd, har ligget langt over normalen, og er 5-6 gange større sammenlignet med samme periode sidste år. Situationen er vendt fuldstændig på hovedet,« siger den daglige leder hos Feriehus AS, Lars Christer Palmgren, til Børsen.

Feriehus AS samarbejder med nogle af de største udlejningsaktører af ferieboliger i Europa, og råder samlet set over mere end 100.000 ferieboliger.

Af dem er cirka 2.000 i Norge, og markedet er stort set støvsuget for hele sommeren, lyder det.

Alligevel er der dog dem, som holder fast i optimismen, og tror, at de kan komme til Danmark til sommer. Men de kan ikke vente for længe, idet de ledige sommerhuse også forsvinder med lynets hast herhjemme.