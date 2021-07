Er du den heldige ejer af et kæledyr, og er du – eller har du været – testet positiv for covid-19? Så skal du være opmærksom.

Et nyt studie fra Utrecht Universitet viser nemlig, at kæledyr såsom hunde og katte er i overhængende risiko for også at blive smittet med covid-19, hvis de deler hjem med et menneske, der er testet positiv for sygdommen.



»Hvis du har covid-19, så skal du undgå kontakt med din kat eller hund, præcis som du vil gøre med andre mennesker,« siger en af forskerne bag studiet, Dr. Els Broens, til BBC.



De hollandske forskere har undersøgt 310 kæledyr, og knap 20 procent af kæledyrene, der har delt tag med en covid-19-ramt ejer, viste tegn på en infektion. Seks katte og syv hunde blev testet positive for covid-19 i en pcr-test, mens 54 af kæledyrene havde antistoffer i blodet.

Og de resultater bekræfter et lignende studie fra University of Guelph i den canadiske by Ontario, skriver BBC. Her viste det sig, at 48 katte og 54 hunde fra 77 forskellige hjem havde covid-19-antistoffer i blodet, efter at deres ejer var testet positiv.

Særligt katte, der sover i ejerens seng, er i risiko for at blive smittet med covid-19. Det skyldes, at de ofte sover tæt på deres ejers ansigt, forklarer forskerne bag studiet.

Selvom kæledyr i enkelte tilfælde kan blive alvorligt syge, så har langt de fleste dyr ingen eller meget milde symptomer på covid-19. Derfor er det heller ikke dyrenes helbred, der får de hollandske forskere til at holde skarpt øje med kæledyrene:

»Den største bekymring er ikke dyrenes helbred, men den potentielle risiko for at dyrene kan fungere som et reservoir for virussen og gensmitte mennesker,« forklarer Dr. Els Broens til BBC.

Indtil videre tyder intet dog på, at kæledyr kan smitte mennesker med covid-19, forsikrer forskeren.