Når juletiden banker på, er der flest, der går ind uden en invitation.

Julen er højsæson for indbrudstyve, og der er især et sted i landet, de er glade for.

Det viser en ny opgørelse fra Nabohjælp over indbrud i de seneste fem års mørke sæsoner.

På den kedelige førsteplads ligger Rudersdal Kommune i Nordsjælland, hvor 5,8 husstande ud af 1000 har haft ubudne gæster i den mørke tid.

Bor man derimod i Samsø Kommune, kan man ifølge opgørelsen være mest tryg. Her er det 'kun' 0,6 ud af 1000 husstande, der har været udsat for indbrud.

Dog kan man aldrig vide sig helt sikker, og derfor er der flere ting, man selv kan gøre:

»Uanset hvor man bor, bør man tage sine forholdsregler i den mørke tid med at holde øje med hinandens hjem og huske at være synlig i nabolaget og hilse på dem, man møder. Det sidste, indbrudstyven ønsker, er nemlig at blive set eller endda hilst på,« siger Julie Kofoed, der er kommunikationskonsulent i Nabohjælp.



Sådan kan du undgå indbrud



Nabovennen har desuden udarbejdet flere gode råd til, hvordan man undgår indbrudstyvene, ligesom man på appen Nabohjælp kan dele advarsler om indbrud, mistænkelig adfærd og lave aftaler om feriehjælp.

Nabovennens fire bedste råd:

Vær synlig i nabolaget, og hils på dem du møder, også dem, du ikke kender.

Advar nabolaget om indbrud og indbrudsforsøg i Nabohjælps app.

Sæt sensorstyret lys op udendørs og klip hækken, så din nabo kan se, hvis tyven er på spil.

Brug feriehjælpsfunktionen i Nabohjælps app, når huset skal være alene hjemme.

Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden står bag Nabohjælp, der er en organisation, som forebygger indbrud i samarbejde med danskerne selv.