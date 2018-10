Guld, sølv og ædelstene. Selv ikke de dyreste materialer kan i det prisleje, som de fleste arbejder med, måle sig med det, man skal betale for at blive husejer.

For mens de færreste lægger millioner for deres nyeste smykker, så kommer mange til det, når det er hjemmet, der skal investeres i.

Og man kan nok også få en del forgyldte ringe for de penge, som et køberpar netop har spenderet for at kunne overtage smykkedesigner Josephine Bergsøe og gemalens luksusvilla i Lyngby, nord for København.

11.635.000 kroner hedder det lidt skæve beløb, der endte med at stå på købsaftalen. Det skriver Boliga Kendte.

Dermed har parret også accepteret et mindre afslag. Oprindeligt blev huset nemlig sat til salg for 13,5 millioner kroner, men efter et par måneder på markedet blev huset justeret ned til 12 millioner kroner.

Fire meter til loftet

Men hvad får man så, når man sådan bruger millioner i den københavnske forstad? I dette tilfælde er det en bolig, der ikke minder om mange andre typehuse.

Bag husets blå mure gemmer der sig blandt andet et køkken med fire meter til loftet, utallige værelser, en terrasse med dam samt et orangeri med pejs og skovudsigt.

Josephine Bergsøes smykker er blandt andet blevet båret af stjerner som Meryl Streep og Halle Berry. Og så har hun flere gange haft sine smykker udstillet i blandt andet Dublin, London og New York.

Se huset her