Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Avis: Joe Biden vil stille op som præsidentkandidat

Den tidligere vicepræsident i USA Joe Biden skal have fortalt en håndfuld støtter, at han agter at stille op til præsidentvalget næste år. Det skriver The Wall Street Journal. Biden skal have kontaktet flere støtter, fordi han har brug for hjælp til at samle finansiering til en valgkamp.

De første ofre for moskéangreb i New Zealand er begravet

Flere af ofrene for fredagens angreb mod to moskéer i New Zealand er natten til onsdag dansk tid blevet begravet. Hundredvis af mennesker var samlet ved en muslimsk gravplads, da de to første begravelser gik i gang. I de blodige angreb i Christchurch blev 50 mennesker dræbt.

Hollandsk politi anholder en og løslader to efter angreb

Hollandsk politi har anholdt endnu en person i forbindelse med angrebet i byen Utrecht mandag. Det bringer det samlede antal personer, der er eller har været anholdt i forbindelse med skudangrebet, op på fire. To af de anholdte er samtidig blevet løsladt og er ikke længere mistænkt.

Mozambique afholder tre dages landesorg efter voldsom orkan

Over 200 mennesker er bekræftet omkommet i Mozambique efter en voldsom orkan. Det oplyser landets præsident, Filipe Nyusi. Præsidenten har desuden annonceret tre dages landesorg og oplyser, at hans regering vil erklære landet i undtagelsestilstand. Det frygtes, at dødstallet kan overstige 1000.

Australien vil drøfte Erdogans Christchurch-bemærkninger

Australiens premierminister vil indkalde den tyrkiske ambassadør i landet til en samtale. Det sker som følge af den tyrkiske præsident Erdogans bemærkninger om Christchurch-angrebene. Erdogan sagde tirsdag, at antimuslimske "australiere vil vende hjem i kister", hvis de besøger Tyrkiet.

Delstat i USA sagsøger biskop for at ansætte pædofile præster

En biskop og et katolsk bispedømme i West Virginia i USA er blevet sagsøgt for at have ansat pædofile præster vel vidende om overgrebsanklager mod dem. Præsterne skal have forgrebet sig på børn på skoler og på lejrture.

