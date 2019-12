I en konstant jagt på hurtige penge slækkede Jesper 'Kasi' Nielsen på sin moral. Det erkender han nu, hvor han er kommet ud på den anden side af skattesagen.

»Fra skattesagen begyndte i 2012, havde jeg hele tiden en agenda med at skaffe hurtige kontanter,« siger Jesper Nielsen og uddyber:

»Derfor har jeg mange gange været nødt til at sælge ting til en højere pris, end de var værd, eller gøre tingene hurtigere, end de skulle gøres.«

Pengene skulle finansiere rådgivere og advokater i skattesagerne og en nuværende strid om milliarder med smykkefirmaet Pandora. Sammenlagt har han skullet skaffe 44 millioner kroner, fortæller han.

Jesper Nielsen ved havnen i Palma på Mallorca. Foto: Jacob Friberg Vis mere Jesper Nielsen ved havnen i Palma på Mallorca. Foto: Jacob Friberg

Er der nogen, som har lidt et tab på grund af din jagt efter penge?

»Tab er jo altid relativt. Nogle gange tjener man, nogle gange taber man i forretningsverdenen. Men der er ikke nogen, hvor jeg bagefter siger 'dem her har jeg snydt',« forklarer Jesper Nielsen.

Erhvervsmanden Lars Seier brændte fingrene på at gå ind i Jesper Nielsens forretningseventyr.

I alt tabte Seier omkring 100 mio. kr. på at investere i Nielsens smykkefirma Endless Jewelry, der i 2016 gik konkurs.

»Den episode er lukket for mig,« konstaterer Lars Seier og har ikke yderligere kommentarer.

På trods af det åbner Jesper Nielsen i dag forretninger verden over med sit smykkefirma Amazing Jewelry.

Det er en franchise, hvor butiksejere skal købe rettighederne af Amazing Jewelry til at sælge brandets smykker.

Spørgsmålet er, om firmaet har en chance for at overleve, eller om det blot er endnu en måde at skaffe kapital på for Jesper Nielsen. Så familien kan overleve.

Kasi-Jesper foran Amazing Jewelry på Strøget. Foto: Jacob Friberg Vis mere Kasi-Jesper foran Amazing Jewelry på Strøget. Foto: Jacob Friberg

Tvivlsomt regnskab

Sidste regnskab viste alvorlige problemer. Et underskud på 9,6 millioner kroner. Men mere opsigtsvækkende er, at der er optaget ulovlige lån til direktionen, som udgøres af Jesper Nielsens søster Annette Nielsen.

»Det regnskab er vi ikke så stolte af,« siger Nielsen.

Det ulovlige lån drejer sig om 13,8 millioner kroner, som ifølge Jesper Nielsen skulle bruges på bl.a. advokatregninger. Pengene stammer fra det, der kan beskrives som Kasi-Jespers store lotteri.

Over 600 privatpersoner har købt en lodseddel for 10.000 kroner. Jesper Nielsen udkæmper i øjeblikket en strid om milliarder med sin tidligere forretningspartner, Pandora, og hvis han vinder, får de 600 personer deres penge fem gange igen.

I slagsmålet med Pandora mener Nielsen, at Pandora snød ham for 1,6 milliarder kroner – plus renter og renters rente – da han solgte sin andel af datterselskabet, der solgte Pandora-smykker til en række europæiske lande.

Den langvarige sag behandles ved en voldgiftsret, og imens har Jesper Nielsen igen haft brug for at skaffe kontanter – derfor fandt han på lotteriet. Og som nævnt: Hvis Nielsen vinder striden mod Pandora, får de 600 personer deres penge fem gange igen.

Er det ikke en lidt kreativ måde at skaffe kapital på?

»Det har vist aldrig været gjort før. Det var en sjov gimmick. For kernebeløbet havde jeg skaffet via mine ni kammerater,« siger Jesper Nielsen.

Jesper Nielsen bor på Mallorca. Hvor han tidligere ejede 10 sportsvogne, har han i dag kun en, som er leaset. Vis mere Jesper Nielsen bor på Mallorca. Hvor han tidligere ejede 10 sportsvogne, har han i dag kun en, som er leaset.

Ni rigmænd, venner og bekendte til Nielsen, har nemlig også købt lodsedler for cirka 7,8 millioner kroner.

Skaffede millioner på et døgn

En af velhaverne, der er iværksætter og investor, fortæller, hvordan det kom i stand.

»Jesper besøgte mig i Marbella for lidt over et år siden. Han luftede tanken om, at han kunne sælge andele af de penge, han forventer at få fra Pandora-sagen,« forklarer millionæren, der ikke vil være offentligt kendt og derfor ikke vil have sit navn frem.

»Jeg spurgte Jesper, hvor mange penge han havde brug for. Han sagde et beløb, og så sagde jeg 'okay' og ringede rundt til fire venner. Der gik 24 timer, og så havde vi fået det på plads. Uanset om vi taber de her penge eller ej, så har vi hjulpet en mand, hans søster og forældre, som var tæt på at miste alt,« forklarer millionæren.

Han mener, at Jesper Nielsen i sit opgør med Skat har 'taget en for holdet'.

Er Amazing Jewelry en seriøs forretning, eller er det en måde at skaffe kapital, så I kunne vinde skattesagerne og nu Pandora-slagsmålet?

»Det er begge dele. Men vi har ikke haft noget andet valg end at gøre det,« siger Jesper Nielsen.

Er det ikke lidt som at tisse i bukserne for at holde sig varm?

»Jo, men hvad skulle jeg ellers gøre. Skulle jeg lægge mig ned og dø?«