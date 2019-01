Det er ikke sjovt at være gæst på det egyptiske lavprishotel, hvor to danske venner er døde under mystiske omstændigheder.

Det beretter 38-årige Jesper Jensen fra sit ophold på Elysees Dream Beach Hotel i Hurghada.

Han langer ud efter rejseselskabet Detur, der ifølge Jesper Jensen har været alt for ringe til at informere deres kunder på hotellet om, at to landsmænd blev fundet døde på deres værelser få dage efter hinanden.

»Jeg synes, det er underligt, at vi ikke får noget at vide om det,« siger Jesper Jensen og fortsætter:

Jesper Jensen er gæst på det udskældte egyptiske lavprishotel i Hurghada, hvor to danskere døde kort efter hinanden.

»Jeg synes, at hvis de havde været deres ansvar voksen, havde de kontaktet alle gæster på hotellet med det samme. Jeg er overbevist om, at der ikke havde været taget kontakt, hvis jeg ikke selv havde gjort noget.«

Han fortæller, at han onsdag blev bekendt med dødsfaldene, der er sket omkring nytår.

Først blev Verner Strunck fundet død i sin hotelseng, og to dage efter blev hans ven Leif Kristensen også fundet død på sit værelse.

De mærkværdige dødsfald kom til offentlighedens kendskab, da søn til 65-årige Verner Strunck, Alex Strunck, gik til pressen.

Jesper Jensen kalder forholdene på hotellet for uhygiejniske.

Han luftede mistanke om, at dødsfaldene måske kunne skyldes colibakterier i drikkevand, dårlig mad, eller at nogen havde puttet narkotika i vennernes drinks.

Over for B.T. har desk manageren på Elysees Dream Beach Hotel kaldt dødsfaldene naturlige, men bekymringen for, om dødsfaldene har noget med hotellet at gøre, sidder i kroppen hos Jesper Jensen.

Ikke mindst fordi danskeren ligesom mange andre har et dårligt indtryk af hotellet, hvilket er afspejlet i, at hotellet bliver sablet ned på hjemmesiden Tripadvisor.

»Jeg har været vågen det meste af natten,« siger Jesper Jensen, der kalder forholdene på hotelværelset for uhygiejniske.

Jesper Jensen kalder forholdene på hotellet for uhygiejniske. Her er det toppen af en lampe, hvor der ses tydelig gammel støv og snavs.

Den 38-årige fortæller, at han tog kontakt til sit rejseselskab, efter at han læste på bt.dk, at Detur vil stoppe samarbejdet med det udskældte lavprishotel.

Da Jesper Jensen fik fat i guiden fra Detur, er dødsfaldene dog ikke noget, guiden er bekendt med, fortæller han.

Torsdag morgen har Detur dog besøgt Jesper Jensen på Elysees Dream Beach Hotel.

»De prøvede at forklare os, at der ikke var noget galt med hotellet,« siger han.

Jesper Jensen kalder forholdene på hotellet for uhygiejniske.

»I er jo ikke døde,« skal en guide have sagt.

Den begrundelse var hverken særlig god eller sjov, synes Jesper Jensen.

»Jeg må jo betragte det som et argument for, at der ikke var noget galt med hotellet, for det var midt i en debat om, hvorvidt hotellet var i orden eller ej,« siger han.

Detur har dog tilbudt den 38-årige og hans rejsemakker at skifte hotel, og det har de takket ja til.

Og det er Jesper Jensen tilfreds med.

Detur skriver i en e-mail til B.T., at gæsterne blev kontaktet, da rejseselskabet 'blev bekendt med situationen'.



'Vi tager vores gæsters bekymring meget alvorligt, derfor handler vi også i overensstemmelse hermed og tilbyder vores gæster at flytte til et andet hotel,' lyder det i en udtalelse.



Detur oplyser, at det nu undersøges internt, om en guide skulle have udtalt 'I er jo ikke døde', som Jesper Jensen har fortalt.