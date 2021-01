'Hvad griner de af? Har jeg noget på næsen eller mellem tænderne? Har jeg sagt noget forkert?'

Sådan skriver Jens Mogensen på sin Facebookprofil, efter han den 22. januar oplevede det, han selv beskriver som ‘jobsamtalen fra helvede’.

Flere dage brugte han på at forberede sig til samtalen som presse- og kommunikationschef i organisationen TUBA (Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere', red).

Det blev dog ikke, som Jens Mogensen havde håbet, og forberedelsen endte i nogen forstand med at være spildt. Opførslen fra organisationens landsleder og administrationschefen under samtalen fik ham nemlig helt ud af kurs.

»Jeg kan se under nærmest hele samtalen, at administrationschefen bliver ved med at være på randen af et grineflip. Jeg kan se, at hun modtager beskeder og det ligner, at hun selv skriver noget tilbage,« siger Jens Mogensen og tilføjer:

»Når hun modtager noget, kan hun næsten ikke holde latteren tilbage. Hvem skriver hun med? Er det landslederen eller en helt anden? Er det de to, der sidder og skriver sammen, eller hvad sker der?«

Jobsamtalen foregik digitalt på Microsoft Teams, og Jens Mogensen er overbevist om, at det havde været en helt anden oplevelse, hvis den var foregået ansigt-til-ansigt.

På trods af de grinende forstyrrelser fra landslederen og administrationschefen, forsøgte han dog at putte sit gameface på og gennemføre samtalen som planlagt.

Det gik bare ikke.

I stedet slugte han sine sætninger, han færdiggjorde ikke sine pointer og var i det hele taget totalt ude af sig selv.

Jobsamtalen sluttede, og cirka en halv time efter får Jens Mogensen en besked fra TUBA. Han var ikke gået videre til anden runde af samtalen.

Jens Mogensen har efterfølgende været i kontakt med begge personer, der var til stede ved samtalen – organisationens administrationschef og landsleder. Begge undskyldte og forsikrede, at det ikke var ham, de grinte af.

Sidstnævnte – TUBAs landsleder Henrik Appel – kontaktede selv Jens Mogensen, efter at have set hans Facebook-opslag.

»Han ringede og undskyldte. De var kede af, at jeg havde følt, som jeg havde følt. Det var ikke en undskyldning for deres, efter min mening, uretfærdige og uprofessionelle håndtering af jobsamtalen,« siger Jens Mogensen og fortsætter.

»Han forsøgte at sælge grinene som smil. Der var tale om borderline latterflip. Han forsikrede mig også, at det ikke var mig, der blev ‘smilet’ af, men der var lidt tekniske problemer,« siger han.

Den samme forklaring kommer TUBAs landsleder Henrik Appel med, da B.T. kontakter ham: Latteren skyldtes tekniske udfordringer, som affødte en reaktion hos administrationschefen.

»Vi har beklaget og forklaret over for ham (Jens Mogensen red.), hvordan det hele hang sammen. Teknikken drillede. Vi har lagt det på hylden nu«, siger Henrik Appel.

Han indrømmer dog, at samtalen – set i retrospekt – burde have været afbrudt.

»Jeg er møgærgerlig over situationen. Vi skulle selvfølgelig have reageret og stoppet samtalen, da vi havde de tekniske udfordringer. Så hvis jeg kunne skrue tiden tilbage for at ændre det, så havde vi gjort det,« siger Henrik Appel.

Han fortæller også, at TUBA fremover dropper online-jobsamtaler helt.

»Vi kommer aldrig til at afholde jobsamtaler på den måde igen. Så vil vi hellere rykke ind i et større lokale, så ansøgerne kommer til jobsamtale fysisk. Det er meget ærgerligt for Jens, som jo er meget kvalificeret«, siger landslederen.

På trods af undskyldningen, ligger den ubehagelige oplevelse dog stadig og lurer hos Jens Mogensen.

»Jeg håber virkelig, jeg kan ryste det her af mig til fremtidige jobsamtaler, men jeg må også bare konstatere, at jeg har været ked af det her og helt vildt forvirret. Det kommer virkelig bag på mig, hvor meget det egentlig har fyldt,« siger han.