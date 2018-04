Jens Gaardbo er træt af det offentlige klima. Til gengæld er amatør-vinavleren begejstret for foråret og glæder sig til at læse meget mere om Mellemøsten i sin sommerferie



Blå Bog: Jens Gaardbo Født: I Frederikshavn, 13. november 1956.

Job: Journalist og studievært på TV2 News.

Andet: Spiller basun i Bangsbostrand Byorkester i Frederikshavn.

Privat: Gift med Pernille Gaardbo og har tre børn.

Aktuel: Vært ved TV2 Charlies ’Hjertegalla’.



Hvad har senest fået dig til at klappe i hænderne af begejstring?

»Foråret. Jeg er ikke noget kompliceret menneske. Alene sol og en anelse varme vinde kan forandre alt. Spekulationer, tarmgas og klatgæld forsvinder med det samme.«

Hvornår har du sidst haft lyst til at udvandre?

»Der går ikke en uge uden, at jeg overvejer det. Klimaet herhjemme plager mig mere og mere. Og jeg synes også, at det offentlige klima er blevet surt. Er der ikke meget brok, og jammer og hændervriden?«

Hvad er det seneste, du har læst?

»Jacob Klitgaards ’Dansk vin’. Jeg er selv amatør-vinavler. Selvom jeg laver temmelig dårlig vin, er alene markarbejdet inspirerende og eksotisk. I vækst-sæsonen går jeg rundt blandt vinranker i solen med insekterne snurrende om hovedet. For en stund er jeg et varmt sted.«

Hvad er det næste, du skal i gang med?

»Jeg skal læse noget mere om Mellemøsten, de arabiske samfund og Israel. Området fascinerer mig. Jerusalem er en maggi-terning med et væld af alle klodens grundlæggende problemer indlejret på få kvadratkilometer. Som journalist er det helt nødvendigt at forstå så meget som muligt af dén del af verden. Jeg har foreløbig lånt fem-seks bøger om emnet af min kollega Niels Brinch. De skal nok holde sommeren over.«

Hvad lytter du til for tiden?

»Min yngste søn har netop fået mig på Spotify, så jeg hører alt det, jeg kan finde ud af at trykke på. Men jeg har besluttet, at jeg skal genbesøge Pat Metheny Group. Selv jeg bliver (kortvarigt) et lidt bedre menneske af at lytte til det.«

Hvad er din yndlingsmusik?

»Jeg har en forkærlighed for det, man vist kalder ’rytmisk fusion’, altså jazz-rock eller blues-rock. Alt fra Chicago og Chick Corea tilbage i 80erne til Metheny og den slags. Men jeg er også til simpel pop, Deep Purple-rock og you name it ...«

Hvad har du senest set i biografen?

»Det er mit ømme punkt. Der er så meget, jeg aldrig når at se. Min kone siger, det var ’Star Wars’. Altså ikke den seneste. Men den forrige. Der står omkring 30 film på listen, som jeg ærgrer mig over at have misset.«

Hvad er din favoritkoncert?

»Det er stadig Stevie Wonder i Aalborg for 35 år siden. Jeg er ikke typen, der dyrker kunstnere som halvguder. Men med Stevie er det tæt på.«