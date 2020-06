Signe Rønsov var kun 15 år, da hendes mor fik konstateret Alzheimers, så hun har skullet lære at leve med at være et ungt menneske, der venter på at miste en forælder.

Det er snart 10 år siden, at Signes mor stille åbnede døren ind til Signes teenageværelse. Det var sommer, og der var ikke lang tid til, at Signe skulle starte i 2.g på gymnasiet. Hendes mor satte sig, kiggede på Signe og fortalte hende, at hun havde fået konstateret Alzheimers.

»Herefter fortalte min mor, at det ikke var så slemt, og at jeg ikke skulle bekymre mig om det. Det var helt klart hendes måde at tage hånd om mig på - og det har jeg også superstor respekt for. Men i bund og grund gjorde det mig også ret frustreret.«

Signe gik derfor med det samme i gang med at forsøge at finde svar på hendes mange spørgsmål. Hun greb computeren, åbnede Google og tastede ”Alzheimers”.

»Jeg havde brug for at vide mere. Det var vigtigt for mig, at jeg kunne være en aktiv del af hendes sygdomsforløb, så jeg havde brug for at finde ud af, hvad det hele var for noget.«

Sygdommen blev naturligvis afgørende for familiens hverdag, men Signe gjorde alligevel, hvad hun kunne for at få sit liv i gymnasiet til at fungere. Fest og ballade havde hun ikke det store overskud til, så i stedet var ugens højdepunkt, når hun sang i kor eller spillede med i band. Samtidig fik klaveret også en helt central rolle i Signes liv. Det gav hende den plads, som hun følte, at hun havde behov for til sin sorg – og som der ikke altid var plads til derhjemme.

»Min familie var selvfølgelig i stor sorg. Min far benægtede lidt hele situationen, mens min mor bare fyldte rigtig meget. Jeg ved, at det aldrig var ment som noget, der skulle overrumple mig, men især min mor havde rigtig mange følelser om det, som skulle til at ske, og det, som allerede var sket – og de følelser var nærmest umulige selv at være omkring. Derfor var det næsten nødt til at være noget udefrakommende, som skulle skabe et rum til mig og min sorg.«

Musikken har været vigtig

Musikken blev derfor en vej for Signe til at bearbejde sin sorg. Hun har efterhånden skrevet flere hundrede sange om sorgen og alt det andet, som er fulgt med i processen

»Jeg har haft så mange aftener ved klaveret alene, hvor jeg har isoleret mig for at komme på afstand af andre mennesker, men også for at komme væk fra livets store sorg, som for mig har været, at min mor havde så stort et behov for at blive passet på. Og jeg kunne ikke rumme at skulle passe på hende, men jeg forsøgte. Og det tror jeg, er den værste situation ved at have en rigtig syg forælder. Man skal være en, som passer på og giver omsorg, og det vil man jo gerne give til sine forældre, men bare ikke når det bliver i så stort et omfang, at man ikke kan passe på sig selv. Og det eneste rum, hvor jeg kunne passe på mig selv, var i musikken.«

Signe fulgte musikken og kom med i et lille band. Sammen tog de rundt og spillede forskellige steder, og det betød, at Signe ikke længere var så meget hjemme hos forældrene. Signes mor blev til gengæld mere og mere syg, og derfor gled de to langsomt fra hinanden, og rollerne blev til dels byttet om.

»Min mor blev i takt med sygdommen mere og mere svær at komme ind til, og jeg havde brug for at være steder, hvor jeg kunne føle ro, og hvor der ikke var krav om, at jeg skulle ordne ting eller være klar på at stå i rigtig svære situationer.«

Hvad har det betydet for dine unge år?

»De har været så langt fra, hvordan det forventes at være ung. Når man er ung, er man frisk, man har livsmod, man er glad, og man er klar på nye oplevelser. Men det har ikke været tilfældet for mig. Jeg har bare haft brug for at lukke mig ind i mig selv.«

»Det er, når jeg har sammenlignet min egen tilværelse med andre unge mennesker, at jeg har mærket sorgen mest. Jeg kan ofte føle mig meget gammel i mit sind, fordi jeg har så mange oplevelser i mit hoved, som genafspiller og bliver vakt til live på alle mulige mærkelige tidspunkter. Det har været svært, fordi jeg har følt mig så alene. Der er ingen andre, som forstår de her følelser – ikke engang dem, som er tæt på en. Jeg er min mors eneste barn, så på den måde er der ikke andre, der mærker det tab, som jeg har mærket.«

Sang for mor

De mange år med sorg i Signes familie har været hårde ved familien og gjort deres interne forhold kompliceret. Derfor er det ikke meget, at Signe ser til sine forældre for tiden. Ifølge Signe har hendes mor i en del år efterhånden været mentalt fraværende, og derfor har det været svært at have en sammenhængende samtale med hende i de sidste par år. Til gengæld har de kunne mødes i noget andet – nemlig i musikken.

»Da jeg var lille, var jeg utrolig genert over at spille musik foran mine forældre, men det har ændret sig nu,« fortæller Signe og forsætter: »Heldigvis!«



Derfor satte Signe sig en dag foran det mørke træklaver i sine forældres spisestue, mens hendes mor sad i stuen ved siden af.

»Jeg fortalte hende, at jeg ville spille noget for hende, som jeg selv var stolt af og glad for. At det var noget, som jeg havde skrevet om hende, og at jeg gerne ville vise hende det. Og selv om hun var fraværende, så var det alligevel en god stund for både hende og jeg. I hvert fald meget for mig, fordi jeg kunne dele et roligt og stille øjeblik med hende.«

»Det største for mig ville jo være, hvis hun en dag var rask og kunne sige, at hun var stolt af det, som jeg har lavet. At hun på en eller anden måde kunne rose det. Men så rammer den der fortabelsen ved, at det ikke kommer til at ske. I stedet må jeg selv stå på mål for det, som jeg selv laver, og give mig selv styrke derigennem.«

​Frygter døden

Signe har de seneste 10 år tænkt meget på døden, men hun frygter stadig den dag, hvor hun skal sige farvel til sin mor for sidste gang.

»Jeg har sagt farvel til min mor i så mange år - hver eneste dag. Både i mit hoved, men også hvis jeg har talt med hende eller set hende. Jeg har sagt farvel i alle de breve, som jeg har skrevet til hende og i alle de sange, som jeg har skrevet om hende. Men jeg frygter stadig den dag, hvor det sker, fordi mange af de her store sorgfølelser vil komme til at manifestere sig den dag, hvor hun reelt ikke er her længere.«



Trods de svære følelser har processen lært Signe, at man skal udnytte livet, mens man har det.

»Jeg ved, at min mor har haft mange muligheder og mange ting, som hun ikke kunne nå at opleve. Men nu ønsker jeg bare for mig selv - også for hendes skyld - at jeg skal opleve de ting, som jeg ønsker. Det vil sige, at jeg skal lade være med at gå på et studie, hvis ikke det er det, som jeg ønsker. Jeg skal tage ud og spille musik, hvis det er det, som jeg vil. Jeg kan aldrig komme til at løbe væk fra alt det her og oplevelserne, men i stedet må jeg bare ære det ved at tage imod alt det, som livet kan give mig af positive ting.«