Sara Maria Franch-Mærkedahl er vokset op med en far, der var cirkusartist, og som helt fra hendes barndom lærte hende meget om fysisk sundhed. I dag holder hun også af at være i fysisk form, men accepterer også perioder uden tid til træning.

Hvad er sundhed for dig – fysisk og mentalt?

Sundhed for mig handler i bund og grund om balance. At leve et liv, hvor man passer på sig selv og fylder sit liv med glade og gode øjeblikke, som gør godt i sjælen, og som giver en dyb indre livsglæde. Jeg kan godt lide at være i fysisk god form, men jeg kan også godt acceptere, at der er perioder, hvor jeg ikke har tid til at koncentrere mig om det. Mentalt handler det for mig om at huske at mærke sig selv. Når jeg sidder på cyklen, i bilen eller har et øjeblik, hvor der ikke sker noget, og lige kan trække vejret helt ned i maven og lande i nuet.

Hvilken rolle spillede sundhed i din barndom?

Jeg er vokset op med en far, der var cirkusartist, og hans fysiske form betød alt for at kunne fungere optimalt i hans balanceshow. Han har lært mig mange ting om fysisk sundhed, allerede fra jeg var barn. Min mor og min 13 år ældre storesøster har altid gået meget op i sunde gode fødevarer. Min mor lavede for eksempel lakselasagne i stedet for almindelig lasagne, og vi fik altid salat til maden. Når vi en sjælden gang gik på byens pizzeria, fik jeg et pitabrød med tun, haha. Da jeg startede som model, var jeg 15, og allerede dengang talte jeg meget med min mor om, at jeg var god nok, som jeg var, og vi var meget opmærksomme på, at jeg ikke skulle udvikle et usundt forhold til mad. Den beslutning holdt jeg fast i, for det vigtigste for mig er ikke at blive fanatisk. Jeg elsker sund og nærende mad, men kan heller ikke den dag i dag undvære min dessert og siger aldrig nej til et stykke kage eller andet lækkert.

Hvordan holder du dig i fysisk form i dag?

Jeg elsker at løbe en tur. Det har jeg ikke altid gjort, men det gør jeg virkelig nu. Det var blandt andet også derfor, jeg skrev 'Boost dit løb' for at lave en overskuelig løbeplan, så alle kunne blive glade for at løbe.

Hvilken vane vil du helst ændre?

Jeg gad godt at blive bedre til at få prioriteret min yoga og meditation. Noget, hvor jeg bliver mere nærværende i mit eget sind. Og så burde jeg nok gå lidt tidligere i seng. Jeg er virkelig B-menneske og elsker lange aftener. Det rammer bare, når vækkeuret ringer klokken seks næste dag.

Dit bedste råd til en sund hverdag?

Mærk dig selv. Lad være med at tage mobilen op som det første, når du vågner, men mærk dagen begynde.