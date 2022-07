Lyt til artiklen

Randers har fået deres første jaguarkillinger nogensinde. Og de er usædvanligt nuttede!

De to små katte kom til verden i juni, men de første seks uger har deres mor passet godt på dem. Nu er de klar til at komme ud i verden.

»Der er mange første gange her: Det er killingernes første tur udenfor, det er forældrenes første kuld, og det er faktisk de første jaguarkillinger i Randers Regnskov nogensinde,« siger udstillingsleder Brian Rasmussen, som selv har taget billederne af jaguarerne.

Jaguaren er Syd og Mellemamerikas allerstørste kat og toprovdyr. Når de er små, ser de uskyldige ud, men når de er voksne, kan de blive helt op til to meter. De kan løbe op til 80 km/timen.

Randers Regnskov har fået nye beborere.

Man behøver dog ikke at frygte jaguaren. Jaguarangreb på mennesker er utrolig sjældne Det eneste uprovokerede og dødelige angreb på et menneske i nyere tid skete i 2008 i Sydamerika, hvor en jaguar angreb en lokal fisker. På verdensplan har man registreret meget få angreb gennem tiden.

I Randers forventer man, at de søde killinger nu vil være en del udenfor. Især når det er godt vejr.

»Det er edderbankeme fedt, at vores gæster kan komme tæt på et så fantastisk dyr, og jeg håber, at det kan være med til at vække folks begejstring for vild natur,« siger Brian Rasmussen.

Killingerne vil som minimum blive i Randers Regnskov i to år. Herefter indgår de i en større plan af avlssamarbejde mellem zoologiske haver.