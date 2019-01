Som et led i efterforskningen af Anne-Elisabeth Falkevik Hagens forsvinden har norsk politi været i kontakt med personer med tilknytning til kriminelle miljøer i milliardærfruens nærområde.

Onsdag kom det frem, at 68-årige Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har været forsvundet siden 31. oktober, og at hun formentlig er blevet kidnappet.

På trods af at politiets efterforskning har stået på i ti en halv uge, og at offentligheden de sidste fire dage har ringet ind med over 500 tips, har politiet fortsat meget få konkrete spor at gå efter.

Søndag er norsk politi igen ude for at tale med ægteparrets naboer, i håb om at det kan give dem noget håndfast at arbejde videre med.

Politiet har også været i kontakt med en del personer i nærområdet, som har tilknytning til kriminelle miljøer. Eksempelvis medlemmer af bander i Oslo, som er bosat i Lørenskog-området.

»Dette er en stor og bred efterforskning, som indebærer mange forskellige efterforskningsskridt. Kriminelle i nærområdet er et ud af en række temaer i denne efterforskning,« siger efterforskningsleder Tommy Brøske til norsk TV 2.

Politiet arbejder fortsat ud fra den teori, at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er blevet bortført, men efterforskningen har endnu ikke givet svar på, hvem der kan have stået bag bortførelsen.

Derfor står politiet samme sted i efterforskningen, som de har gjort de sidste par dage. De gør det klart, at det er en vanskelig sag at efterforske, og at de er afhængige af information fra offentligheden for at kunne komme videre.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagens forsvinden Den 68-årige pensionist Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvandt fra sit og Tom Hagens hus i Lørenskog øst for Oslo 31. oktober og har nu været savnet i 71 dage.

Tom Hagen kom efter bortførelsen hjem til en seddel fra kidnapperne, hvor de krævede ni millioner euro i kryptovalutaen Monero for at frigive kvinden. Det svarer til over 67 millioner kroner.

Norsk politi efterforsker derfor sagen som en kidnapning. Af frygt for hvad der ville ske med Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, har politiet indtil nu efterforsket sagen i hemmelighed.

Ifølge politiet har der ikke været livstegn fra kvinden, siden hun forsvandt.

Under det tidligere pressemøde fortalte politiinspektør Tommy Brøske også, at man havde været i begrænset kontakt med den eller de personer, der havde fremsat kravet om løsepenge. Dog ikke mundtligt, men via en digital kommunikationsplatform. Kilde: VG

Ifølge politiets hovedteori er Anne-Elisabeth Falkevik Hagen blevet bortført mod sin vilje fra parrets hus i Lørenskog uden for Oslo om morgenen eller formiddagen den 31. oktober sidste år.

Ingen har set eller hørt fra hende siden.

Efterforskningen blev holdt hemmelig for offentligheden i 10 uger, før politiet i onsdags stod frem på et pressemøde og satte offentligheden ind i sagens omstændigheder.

På pressemødet oplyste politiinspektør Tommy Brøske, at der i parrets hus er blevet fundet et brev, der både indeholder trusler og instrukser i, hvordan et større pengebeløb skal overføres via en anonym kryptovaluta.