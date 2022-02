Hvordan afdækker man, at Mette Frederiksen og toppen af Statsministeriet har slettet deres sms-beskeder fra minksagen?

B.T. giver nu et unikt indblik i forløbet bag sms-skandalen i et foredrag for læserne.

Ved at præsentere ny dokumentation gennemgår jeg, Jacob Friberg, hvordan Statsministeriet i månedsvis undgik at oplyse mig om, at Mette Frederiksens spindoktor havde slettet sine sms-beskeder.

Men B.T. var ikke den eneste, der gik på jagt efter beskederne.

Folketingets Ombudsmand gik ind i sagen efter en klage fra B.T., og Minkkommissionen havde sit helt eget usædvanlige forløb med Statsministeriet.

Derfor gennemgår vi også Statsministeriets svar til Ombudsmanden og Minkkommissionen.

Efter et forløb på 10 måneder blev Mette Frederiksens ministerium til sidst nødt til at fortælle om sletningen...

