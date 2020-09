Der er nu så iskold luft mellem Kristian Thulesen Dahl og Pia Kjærsgaard, at hun for første gang går åbent i clinch med Dansk Folkepartis pressede formand.

Over for B.T. fremkommer Pia Kjærsgaard med en slet skjult kritik af Thulesen Dahls seneste disposition – beslutningen at nedlægge partiets hidtil så magtfulde koordinationsudvalg, hvor blandt andre hende selv, Søren Espersen og Peter Kofod har haft sæde.

Flere steder i baglandet er dèt blevet udlagt som en »fyring« af Pia Kjærsgaard, og det har vakt betydelig kritik af Thulesen Dahl.

Over for Ritzau bedyrer Kristian Thulesen Dahl imidlertid, at det ikke har været formålet at marginalisere Pia Kjærsgaard. Han understreger, at beslutningen er sket i samråd med hende.

Forholdet mellem Thulesen Dahl og Pia Kjærsgaard er blevet belastet (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Forholdet mellem Thulesen Dahl og Pia Kjærsgaard er blevet belastet (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg lytter selvfølgelig altid meget til det, Pia siger. Det er også derfor, at jeg specifikt tog en snak med hende om det her i sidste uge, fordi jeg ikke ville gøre dette, uden at jeg kunne fornemme, at hun også synes, at det er en fornuftig idé. Og det synes hun,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Noget tyder imidlertid på, at Thulesen Dahl her enten taler mod bedre vidende, eller at hans »fornemmelse« er forkert.

Pia Kjærsgaard var ikke forhåndsorienteret om Thulesen Dahls udtalelser til Ritzau. Og over for B.T. lyder hendes lakoniske kommentar:

»Det her er Kristians beslutning. Den tager jeg til efterretning,« siger Kjærsgaard og tilføjer: »Nu må han også selv stå til ansvar for den.«

Morten Messerscmidt står klar i kulissen, hvis Thulesen må trække sig(Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2015) Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Morten Messerscmidt står klar i kulissen, hvis Thulesen må trække sig(Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2015) Foto: Jens Nørgaard Larsen

Pia Kjærsgaard ønsker ikke at fortælle, om hun er enig i beslutningen.

Sammenstødet mellem Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl kommer efter en periode, hvor der fra flere sider er blevet sået tvivl om om Thulesen Dahls lederskab.

B.T skrev tidligere på måneden, at Dansk Folkepartis formand hænger i en tynd tråd, og af den netop udkommede bog 'Kong Kristian' fremgår det også, at Thulesen Dahl står mere og mere isoleret i sit eget parti, og at der bag om hans ryg er opbygget en stærk alliance mellem Pia Kjærsgaard og Morten Messerschmidt.

Siden katastrofevalget sidste år, hvor Dansk Folkeparti mistede to tredjedele af sine mandater, er det kun gået én vej: Nedad. I visse målinger står partiet til kun seks procent.

Endnu har ingen direkte krævet Thulesen Dahls afgang, men vurderingen er, at Pia Kjærsgaard sidder med hans skæbne i sine hænder. Når hun først begynder at lægge offentligt afstand, kan han næppe fortsætte.

Spørgsmålet er derfor, om hendes slet skjulte kritik af nedlæggelsen af koordinationsudvalget blot et forvarsel om, at der er mere på vek af samme skuffe. I så fald så fald kan Kristian Thulesen Dahls dage som formand være talte.