Den danske rigmand Karsten Ree tabte sidste et stort millionbeløb på sine aktier.

Det er dog ikke noget, der får milliardæren til at ligge vågen om natten. Langtfra.

»Det svarer til ti procent af min portefølje, og det tror jeg, der er mange, der har tabt i 2018,« siger Karsten Ree til B.T.

Det er Børsen, der har taget et kig på hans investeringer i valuta og aktier.

Deres opgørelse viser, at Ree har tabt 400 millioner kroner på sine aktier.

Han fremhæver særligt Amazon og Google-selskabet Alphabet som de aktier, der har kostet ham flest millioner.

Ree investerer også i valuta, og det har været en betydelig bedre forretning for rigmanden.

Den del af hans portefølje sikrede ham i 2018 et overskud på 200 millioner kroner.

Han mener da heller ikke, at der er nogen grund til at klage, selvom 2018 endte med et samlet underskud på 200 millioner kroner.

»Man kan da ikke tillade sig at pive, når man i en årrække har lavet to-cifrede fortjenester på at ligge i aktier, når man taber ti procent,« siger Karsten Ree til B.T.

Han vurderer - på trods af sidste års minus - at han er god for tre milliarder danske kroner.

En formue, der blev grundlagt, da han solgte Den Blå Avis til eBay for 2,1 milliarder kroner.