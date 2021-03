Det kan være irriterende, når andre gør det, men du er nok også kommet til at gå på en befærdet gågade med snuden begravet i telefonen.

Nu viser et nyt studie i Science Advances, at folk, der går og ser ned i telefonen, ikke bare sinker sig selv. De ødelægger også andres mulighed for at bevæge sig hurtigt og effektivt. Det skriver Science i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Når flokke af mennesker bevæger sig, kan de komme hurtigt frem, fordi de forudsiger, hvordan andre vil bevæge sig. Men hvad sker der med den evne, når folk går og kigger ned i telefonen?

Det testede forskerne ved at lade 2 grupper på hver 27 mennesker gå imod hinanden på en lukket, lige vej.

De målte hver persons rute, gå-hastighed, samt hvor og hvornår grupperne gik i lige linjer.

Forskerne fik også tre fra den ene gruppe til at gå, imens de skrev på deres telefon.

Som forskerne forventede, havde telefonbrugerne svært ved at forudsige, hvordan andre bevægede sig, fordi de ikke kunne se andre omkring sig.

Men samtidig tvang telefonbrugerne også modgående fodgængere til at lave skarpe sving for at undgå at støde sammen. De modgående kunne ikke forudsige telefonbrugernes bevægelser.

Moralen? Måske skal du stikke telefonen i lommen, når du går på gaden – både for din egen og andres skyld.

