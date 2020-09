Ingrid Zollondz er ikke længere tryg ved at lufte sine hunde på stranden i Greve.

»Jeg er rigtigt bange for at gå på stranden Jeg er bange for, hvad der kan ske på stranden,« siger hun.

Det er hun, fordi hendes seksårige mynde Mella er død efter at have gået tur i området. Og fordi yderligere to hunde inden for få uger også er døde efter at være blevet luftet samme sted. Det har Sn.dk beskrevet.

For Ingrid Zollondz er det lige så meget usikkerheden, der bekymrer. For det står ikke helt klart, hvad der har slået de tre hunde ihjel for omkring en måned siden. De havde alle været på den cirka fem kilometer lange strækning mellem Mosede Fort og Hundige Havn.

»Jeg ved ikke 100 procent, hvad det handler om. Om det er en sur mand, der har lagt nogle giftpiller derude – er det nogle mennesker, der bor tæt på stranden, der ikke kan lide hunde?« siger hun til B.T.:

»Og jeg er blevet mere opmærksom på de rottefælder, der står rundt omkring. Er det gift derfra, der er endt i naturen?«

Andre årsager som giftstoffer fra blågrønne alger, der plagede området i ugerne op til dødsfaldene, eller giftige svampe eller efterladt narkotika har også været i spil.

Ingrid Zollondz er dog ikke i tvivl om, hvad der har slået hundene ihjel. Alle tre døde en dag eller to efter de første symptomer. Hun støtter sig til den besked, hun fik af dyrlæger i Tyskland, hvor hun befandt sig, da Mella blev syg.

Mella på stranden. Vis mere Mella på stranden.

»De sagde med det samme: 'Det er rottegift'. Når man oplever blod i afføringen, skal åbenbart man altid tænke rottegift. Jeg vidste det ikke før, men nu ved jeg det,« siger Ingrid Zollondz.

En af de andre hundeejere siger ligeledes til Sn.dk, at hun er overbevist om, at hendes hund er død af rottegift – ikke mindst fordi der blev fundet en rottegiftslignende klump i hundens opkast. Det har dog ikke været muligt at få den analyseret.

Tilbage til Ingrid Zollondz. Hun har haft mynder i mange år og har også haft dem med til konkurrencer. Efter Mellas død blev hendes anden hund, Julie med Ingrid Zollondz' egne ord 'helt depressiv og apatisk, og den lå bare på sofaen og ville ikke noget'.

Derfor adopterede hundeejeren bare tre dage efter en ny hund, Mini, fra et dyreinternat, og hun tager nu sine forholdsregler i forbindelse med gåturene ved stranden i Greve. Især når hun er uden for en såkaldt hundestrand ved Hundige Havn.

»Jeg har hundene i kort snor, men det er en race, der har brug for at løbe, og jeg skal også træne med dem, så jeg tror, at jeg køber mundkurve, så de kan løbe frit uden at kunne tage noget på stranden,« siger Ingrid Zollondz.

Og hun er ikke kun bekymret for hundene.

»I området ved Mosede Fort er der mange familier, der eksempelvis holder picnic. Hvis et lille barn spiser sådan et stykke gift, så kan man ikke nødvendigvis regne ud, hvad der er sket. Jeg er meget bekymret over det her med, hvis der ligger rottegift i det fri,« siger hun.

B.T. har været i kontakt med Greve Kommune, hvorfra meldingen lyder, at der ikke ligger kommunalt rottegift i det fri. Fra kommunens side bliver der også henvist til et opslag på Facebook fra ugerne inden dødsfaldene, hvor der bliver advaret mod de blågrønne alger i området. Det ser sådan ud: