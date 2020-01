I 2019 er der solgt tæt på 34.500 villaer og rækkehuse over hele landet. 7.800 sommerhuse har skiftet ejere – og det samme har knap 1.400 landejendomme.

Men selvom der i mere end en forstand kan være langt fra sommerhusene ved kysterne, parcellerne i byerne – og landejendommene langt derfra, har de tre boligtyper alle en ting tilfælles: Det har været svært for køberne, at få sælgerne til at sænke prisen.

Nye tal fra boligsitet Boliga.dk viser, at den procentmæssige forhandlingsrabat, som køberne har fået med, inden handlerne er blevet endeligt signerede, er på det laveste niveau i ti år.

- Magtbalancen mellem købere og sælgere har skubbet sig en lille smule i 2019 i sælgernes favør. Det tager ikke længere nær så lang tid at sælge huset, og det procentvise afslag, når den endelige pris skal forhandles, er mindre end ved samme tid sidste år. Det er en rar situation at stå i som boligejer, siger Lise Nytoft Bergmann, der er chefanalytiker og boligøkonom hos Nordea Kredit.

- 2019 har været et godt år for boligejerne. Priserne er steget i alle landsdele, og selv om vi stadig mangler indberetninger på nogle af handlerne, så tyder de foreløbige tal på, at vi får den højeste handelsaktivitet i 14 år og muligvis endnu længere tilbage.

For landets villaers og rækkehuses vedkommende er der blot givet 4,7 procent i rabat på den seneste pris, ejendommen var udbudt til salg for. Det er samme niveau som sidste år, mens køberne for fem år siden – i 2015 – kunne gå fra handlerne med en forhandlingsrabat på 5,7 procent.

Forhandlingsrabatten på landets huse svarer i gennemsnit til, at årets huskøbere har sparet cirka 95.175 kroner på deres nye hjem. Mens køberne i Lolland Kommune har fået landets største procentvise rabat. Her har køberne og sælgerne nemlig i gennemsnit endeligt kunnet mødes 11 procent billigere, end den pris, mæglerne senest havde udbudt husene for. I ø-kommunen svarer rabatten til et afslag på lige knap 51.000 kroner.

Helt i bund

På sommerhusmarkedet lader det til, at sælgerne for alvor har haft fat i det længste strå. Fritidskvadratmeterne er nemlig i gennemsnit forhandlet 5,7 procent ned – og det er den absolut laveste rabat, der er givet på sommerhuse i løbet af de seneste ti år.

Men det har dog ikke holdt køberne fra fadet. Antallet af handler tangerer nemlig det højeste ligeledes i ti år, hvor det altså kun er i 2017, der er registeret flere handler – her blev der med 7.939 solgte sommerhuse handlet godt 130 flere end i 2019. Men til regnestykket hører, at der fortsat ind i begyndelsen af 2020 kan blive registreret handler fra de sidste måneder af 2019.

- Vi vil huske 2019 som et år, hvor der er kommet drøn på sommerhusmarkedet. Priserne har haft pil op i alle landsdele. Det er på Bornholm og i Syd- og Vestjylland, at fremgangen har været størst, men det er også de landsdele, hvor udviklingen hidtil har været mest afdæmpet, siger Lise Nytoft Bergmann til Boliga.dk.

Omvendt er det gået for landets ejerlejligheder, der ser ud til at runde 2019 af med det laveste antal handler og det højeste prisafslag siden 2013-2014. I 2019 blev der handlet godt 12.260 ejerlejligheder – når der vel at mærke fortsat mangler registreringer fra de sidste af 2019's handler. Antallet ligger cirka 2.000 under sidste års samlede mængde ejerlejlighedssalg.

Alene i København blev der i 2019 solgt cirka 750 ejerlejligheder færre end i 2018, hvor 4.725 ejerlejligheder skiftede hænder. Det gennemsnitlige forhandlingsafslag i Københavns Kommune lød i 2019 på tre procent mod to procent i 2018.

Her kan du se de huse, der er solgt i Danmark i 2019.