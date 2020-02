19-årige Sylvester sidder alene i et mørkt lokale og tegner. Han vil ikke forstyrres. Koncentreret sætter han streger på papiret og former et ansigt.

Sylvester Holm Kappel er infantil autist. Men på bryggerivirksomheden People Like Us er han art designer.

Hos People Like Us har 90 pct. af de i alt 60 medarbejdere en eller flere diagnoser – alt fra autisme, spastisk lammelse, ADHD, depression, angst til PTSD. Fælles for dem alle er, at de i virksomheden har fundet rum til at arbejde med det, de er dygtige til.

Mød Sylvester og nogle af de andre medarbejdere i videoen øverst.

Sylvester Holm Kappel sidder og tegner portrætter af medarbejderne.

Indehaver Lars Carlsen har med en fortid som professionel socialarbejder mere end 20 års erfaring inden for arbejde med diagnoser.

Frustreret så han, hvordan personer med diagnoser blev tvunget ud i arbejde og aktivering, som de ikke fandt interessant – i stedet for at arbejde med deres talenter.

Lars Carlsen ville gøre noget andet uden for systemets rammer.

»Når man har en diagnose, kan det være svært at vise, hvad man kan. Jeg prøver at bruge de her mennesker på en helt anden måde,« siger Lars Carlsen.

Indehaver Lars Carlsen har startet bryggeriet People Like Us for at brygge gode øl og skabe arbejde til mennekser på kanten af samfundet.

I bryggerivirksomheden på Vermlandsgade i København er der plads til alle. Medarbejderne har fundet en arbejdsplads, hvor man ser mennesket og ikke diagnosen.

Og de kan arbejde i det omfang, de kan holde til, om det så er 4, 15 eller 25 timer om ugen.

Lars Carlsen afviser prompte, at det bare er en gimmick, at de har ansat mennesker med diagnoser.

»Nej, vi har fandeme meget på spil. Det er ikke bare noget, vi leger. Det skal give mening, og det skal også give overskud,« siger Lars Carlsen.

Hos People Like Us har 90 pct. ud af de 60 medarbejdere diagnoser.

People Like Us har eksisteret i lidt over to år, og virksomheden havde for første gang overskud i 2019.

Selv om Lars Carlsen lægger vægt på, at bryggeriet er en virksomhed og ikke velgørende arbejde, kan firmaet endnu ikke se sig fri for at få noget kommunal støtte. De samarbejder med flere kommuner, men kun dem, som køber ind på bryggeriets filosofi.

»Vi laver en kontrakt om, at vi arbejder med folks potentiale og talent. For hvis man arbejder med noget, man ikke er dygtig til, så får man lavt selvværd,« forklarer Lars Carlsen.

Målet er helt at frigøre sig fra kommunal støtte og være økonomisk uafhængig. Lars Carlsens største drøm er at kunne aflønne en som Sylvester Holm Kappel så meget, at Sylvester selv ville kunne betale for den hjælp, han har brug for.

I Bottleshoppen på Vermlandsgade 2 på Amager kan man komme ind og købe øl og hilse på medarbejderne.

Sylvester er ansat til at tegne portrætter af bryggeriets medarbejdere og til at designe etiketter til ølflaskerne.

Og for første gang i sit liv har Sylvester fået lov til at arbejde med noget, han er dygtig til.