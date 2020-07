I 00’erne var der prisfest på boligmarkedet. Så ramte finanskrisen - og bunden gik ud af markedet. Nu står vi i kølvandet på corona-nedlukningen - og er man ikke udstyret med den berømte spåkugle eller et indgående kendskab til bolighandel, kan det være svært at vide, hvor markedet bevæger sig hen.

Pilen peger da heller ikke kun i én retning, for mens nogle kommuner stadig ikke er kommet op på samme prisniveau som før finanskrisen, ventes disse ikke at blive ramt helt så hårdt af coronaens efterdønninger, som de dyreste kommuner, der for længst har lagt finanskrisen bag sig.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for et hus udbudt til salg i Danmark lyder således på godt 15.100 kroner for øjeblikket.* Det er mere end 2.500 kroner under niveauet fra 2007 - og nogenlunde det samme som på denne tid sidste år.

'Vi forventer, at corona rammer mildest i provisen og mest i de dyreste områder med Købehavn og omegnen i front. Det er i de dyreste områder, hvor priserne er øget meget de seneste år, at omkostningerne til et boligkøb fylder mest i budgettet - og derfor rammer økonomiske tilbageslag hårdest der,' siger boligøkonom Mira Lie Nielsen, der er chefanalytiker i Nykredit.

'Vi mener dog, at vi allerede i 2021 igen vil se svagt stigende priser i hovedparten af landet. Coronakrisen er ikke en normal krise, og det, vi kan se efter samfundet gradvist er åbnet igen, er da også, at danskerne på kort tid er vendt tilbage til det liv og et forbrug, som ligner det, vi så inden corona.'

Ikke de store prisudsving

Boliga.dk har gennem corona-perioden fulgt prisudviklingen for Danmarks ejerboliger nøje, og ser man på de priser landets villaer og rækkehuse er udbudt til salg for, er tendensen ikke meget anderledes end på denne tid sidste år.

Landets tre dyreste villa-kommuner: København, Gentofte og – helt i front - Frederiksberg har således fortsat haft stigende udbudspriser, så der i år skal betales mellem 46.300 og 65.200 kroner pr. kvadratmeter.

De tre billigste kommuner i den anden ende af skalaen: Lemvig, Tønder og Lolland har stort set uændrede priser i forhold til sidste år. I de tre kommuner koster en gennemsnitlig kvadratmeter mellem 5.800 kroner og knap 6.300 kroner.

