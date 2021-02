Det bliver dyrere og dyrere at spare op.

De fleste banker i Danmark har nemlig indført negative renter over for private bankkunder, og i dag var det så Jyske Bank, der meldte sig i koret.

Bankerne forklarer ændringen med, at renterne hos Nationalbanken, der er bankernes bank, er negative. Derfor har de valgt at sende regningen videre til en del af kunderne.

Hos Jyske Bank gælder det fra den 31. marts, men hvis du har planer om at skifte bank, så bliver det med tiden sværere at finde mere favorable steder at sætte dine penge ind.

Således skal man også betale en negativ rente på 0,60 procent, hvis man har mere end 100.000 kroner stående hos Sydbank og Nykredit.

Det samme gør sig gældende hos banker som Spar Nord, Ringkjøbing Landbobank og Sparekassen Sjælland-Fyn.

Til gengæld bliver man først ramt af den negative rente, hvis man har mere end 250.000 kroner stående hos Danske Bank, Nordea, Arbejdernes Landsbank og Sparekassen Kronjylland.

Den negative rente har også fået danskerne til at investere penge som aldrig før. Således var der 50.000 nye aktionærer i 2020.

Mange af de nye aktionærer handler dog med den kortsigtede gevinst for øjet, og det er en fejl, mener en aktieekspert.

Det kan du læse mere om her.

Kilder: Bankerne selv. Tallene er ud fra, at man har en NemKonto hos banken, der dermed er ens primære bank. Der kan være individuelle forskelle fra bank til bank på, hvilke typer konti der er omfattet af negative renter.