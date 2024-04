Mange mennesker har tirsdag set på Børsen i flammer og undret sig:

Hvorfor sprøjter brandvæsnet ikke mere vand på?

Flere forbipasserende har spurgt B.T.s journalist på stedet.

Man kan se en enkelt vandkanon. Hvorfor står der ikke ti?

Nu er spørgsmålet givet videre til beredskabsdirektør Jakob Vedsted Andersen, som svarer:

»Vi er meget opmærksomme på, hvor meget vand vi putter ind i en bygning, for vandet er også med til at påvirke konstruktionen,« siger han og fortsætter:

»Alt, vi foretager os, er for at se, om vi kan få facader og gavle til at blive stående.«

En masse vand kan altså bidrage til at smadre bygningen.

Derudover har det massive kobbertag gjort det virkningsløst at stille stiger op og at kaste vand ned over bygningen.

»Det havde set flot ud på tv, hvis vi kastede en masse vand ned over bygningens tag, men det havde bare ikke virket. Problemet er det massive kobbertag, som gør, at vi ikke kan komme ind til branden,« siger beredskabsdirektør Jakob Vedsted Andersen.

I stedet for er brandvæsnets folk trængt ind i bygningens sydlige del og har bevæget sig op mod branden for at forhindre den i at sprede sig til den anden halvdel af Børsen, hvilket er lykkedes indtil videre.