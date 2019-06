Få forskernes råd til de mest energivenlige internetgiganter.



Forestil dig, at du streamer en episode af en Netflix-serie fra din pc. Når du klikker på ‘afspil’, bliver datapakken med episoden, du vil se, hentet fra et datacenter et sted i verden.

Internetgiganter som Netflix, Amazon og Apple har deres egne datacentre, så hvis du eksempelvis ser HBO, bliver din data hentet via lyslederkabler med en hastighed på 200.000 kilometer i sekundet fra et af HBO’s datacentre et ukendt sted i verden.

Datacentre bruger energi på to måder:

De køler serverne ned, for at den ikke skal blive overophedet, når vi allesammen vil streame det nye afsnit af Game of Thrones samtidig. Afsnittets tur fra datacenter til din computer sluger også strøm. Faktisk bruger verdens datacentre omkring 200 terawatt timer hvert år. Det er mere end det årlige nationale energiforbrug i et land som Iran.

Hvis datacentret køber strøm fra kraftværker, der producerer energi ved afbrænding af kul, olie eller gas, frigiver det CO2 til atmosfæren.

Det kan blive til ret meget CO2 - status lige nu er, at 0,3 procent af verdens CO2-emissioner kommer fra datacentre, og modeller forudsiger, at andelen vil vokse.

Men selvom du elsker internettet, kan du nedjusterere dit CO2-udslip. Om du søger på Google eller Bing, hører musik på Spotify eller iTunes eller tjekker nyheder på Facebook eller Twitter har nemlig stor betydning for, hvor meget CO2, du sender op i atmosfæren.

I denne artikel får du svar på, hvem af it-giganterne, der er mest klimavenlige.

Amazon og Netflix er virkelig de sorte får

Her kommer et overblik over, hvilke internetgiganter der er mest grønne.

»Google, Facebook og Apple har energimærke A. Google er den største opkøber af grøn energi i verden og køber samme mængde energi, som de bruger. Til sammenligning er Netflix og Amazon virkelig de sorte får,« siger Leif Katsuo Oxenløwe fra Institut for Fotonik på DTU til Videnskab.dk.

Når han nævner energimærke A, henviser han til Greenpeace-rapporten Clicking Green fra 2017, der har ranglistet knap 70 selskaber på baggrund af deres CO2-udledning. Rapporten giver det bedste tilgængelige overblik over, hvor it-giganternes elforbrug kommer fra.

Netflix får kun omkring 17 procent af sin samlede strøm fra hav-, sol-, jord- eller vindenergi, mens de får 24, 30 og 26 procent af deres energi fra henholdsvis naturgas, kul og atomkraft, viser rapporten.

Den samme rapport viser, at streamingtjenesterne overordnet bruger meget lidt hav-, sol-, jord- eller vindenergi, sammenlignet med for eksempel Apple og Google. HBO bruger 22 procent vedvarende energi (energi fra umiddelbart uudtømmelige kilder som sol, vind og vand, modsat fossile brændstoffer, red.). Tallet kun er 17 procent hos Amazon Prime.

I grafikken herunder kan du se et udpluk af, hvilke af danskernes foretrukne streamingtjenester, der er mest grønne.' Hav, vind, jord og sol' er den kategori, der garanterer god klimasamvittighed.

Som du kan se, kommer en del af streamingtjenesternes energi fra atomkraft og naturgas. Atomkraft er en CO2-neutral energikilde, som flere danske klimaforskere er enige om, vi bør har mere af i Danmark i fremtiden. Det kan du læse mere om i denne artikel.

