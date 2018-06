Det kan være fristende at nulstille feltet med max budgettet, når man er på jagt efter et nyt sommerhus. Bare for lige at lade mundvandet løbe over de ultra-eksklusive fritidshuse, der for øjeblikket udgør landets absolutte top.

Men har du ikke en bankbog i den særligt velpolstrede ende, er det nok ikke her, du skal begynde at rydde kalenderen for at finde plads til åbent hus-arrangementerne. Danmarks for øjeblikket dyreste sommerhuse koster nemlig ikke under 20 millioner kroner. Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Alene sidste år gik to sommerhuse for priser i samme leje. Først da et 176 kvadratmeter stort hus i Hornbæks første klitrække i foråret skiftede feriebeboere efter en handel til 23 millioner kroner. Og igen da 175 - ligeledes helt kystnære - kvadratmeter i Tisvildeleje midt på sommeren blev solgt for 22 millioner.

I år er der også solgt sommerhuse i den eksklusive ende af skalaen. I Tisvildeleje er et næsten 200 kvadratmeter stort hus således solgt for 18,5 millioner, mens to feriehjem i Hornbæk også har skiftet ejere for beløb på lige omkring 17 millioner.

Her er landets dyreste sommerhuse

Rungsted Strandvej, Rungsted Kyst

24,9 millioner

Foto: Ivan Eltoft Nielsen Vis mere Foto: Ivan Eltoft Nielsen

Sommerhuset her ligger lige ved Rungsted Havn i den mondæne københavner-forstad af samme navn. Og selvom området nok primært vækker villa-tanker i ørerne på dem med lokalt kendskab, har huset på strandvejs-adressen sommerhusstatus. Hvilket altså gør det til det dyreste sommerhus, der for øjeblikket er udbudt til salg.

Huset er 286 kvadratmeter stort, og dertil kommer blandt andet en underjordisk parkeringskælder med plads til otte-ti biler.

Se sommerhuset her

Bakkedalen, Tisvildeleje

22 millioner

Tisvildeleje - eller Tisvilde som feriebyen på Sjællands nordkyst typisk kaldes - er et af de områder, hvor landets absolut dyreste sommerhuse handles. Og det er da også her, at et af de for øjeblikket næstdyreste sommerhuse har postnummer.

Sommerhuset ligger nemlig i Tibirke Bakker nær Arresø - og så rummer det et boligareal på hele 339 kvadratmeter.

Se sommerhuset her

Kystvej, Hornbæk

22 millioner

På en delt andenplads over landets p.t. dyreste sommerhuse findes også denne adresse helt ud til stranden og Øresund i den nordsjællandske ferieenklave Hornbæk. Området og i særdeleshed Kystvej huser nogle af landets dyreste udbudte og handlede sommerhuse, oplyser Boliga.dk.

Er det dette sommerhus, du drømmer om at holde fremtidige ferier og forlængede weekender i, rummer det knap 100 kvadratmeter store sommerhus blandt andet køkken-alrum og et badeværelse med jacuzzi.

Se sommerhuset her