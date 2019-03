Lily på halvandet år har brug for intensiv træning for at få et normalt liv – men den nødvendige træning er svær at få herhjemme.

»Det danske sundhedsvæsen har desværre ikke mulighed for at hjælpe Lily i det omfang, hun har behov for, for at kunne bibeholde håbet om et liv uden hjælp,« siger Lilys moster Anne Viholm.

Lily er født døv og har muligvis en hjernesygdom, der gør, at hun ikke kan de samme ting som andre børn på hendes alder. F.eks. har hun svært ved at holde balancen, synke, stå og gå. Først for nylig har hun lært at sidde selv.

B.T. mødte første gang Lily tilbage i december 2018, hvor hendes mor og far fortalte, hvordan de får hjælp fra det private initiativ ‘The Back To Life Project’ med intensiv træning af Lily. Aalborg Kommune kunne nemlig blot tilbyde træning en halv time hver 14. dag.

Louise Vihom, mor til Lily, lokker med legetøj for at få Lily til at bevæge sig og styrke sine muskler, så hun måske en dag selv kan komme til at gå. Her er de på genoptræningslejr med 'The Back To Life Project' på Egmonthøjskolen nær Aarhus. Foto: Mikkel Berg Pedersen. Vis mere Louise Vihom, mor til Lily, lokker med legetøj for at få Lily til at bevæge sig og styrke sine muskler, så hun måske en dag selv kan komme til at gå. Her er de på genoptræningslejr med 'The Back To Life Project' på Egmonthøjskolen nær Aarhus. Foto: Mikkel Berg Pedersen.

Anden gang, B.T. mødte familien i februar måned i år, tog Lily sine første skridt i vand under en genoptræningslejr for børn på Egmontskolen nær Aarhus.

Nu har Lilys moster Anne Viholm så startet en indsamling på hjemmesiden caremaker.dk for at kunne sende Lily til ’The Familiy Hope Center’ i USA. Her kan man tilbyde specialiseret træning af bl.a. børn med sygdom i hjernen.

»De tror ikke på, at hjernen kan reparere sig selv, men de mener, at den kan danne nye forbindelser og derved sikre hendes motoriske, kognitive og sociale evner i fremtiden,« siger Lilys mor, 31-årige Louise Viholm fra Aalborg.

Behandlingen vil koste familien ca. 300.000 kroner, og det er derfor det, der er målet med indsamlingen.

Pernille er fysioterapeut i 'The Back to Life Project'. Hun er blevet tæt knyttet til Lily i løbet af genoptræningen. Foto: Rasmus Skaftved. Vis mere Pernille er fysioterapeut i 'The Back to Life Project'. Hun er blevet tæt knyttet til Lily i løbet af genoptræningen. Foto: Rasmus Skaftved.

I skrivende stund er der indsamlet omkring en tiendedel af beløbet.

»Det er meget rørende at opleve, at folk, man kender og ikke kender, giver penge til Lily. Jeg tror, det er min søsters måde at hjælpe os på,« siger Louise Viholm, der også er mor til Axel på to et halvt år.

Hun har sat sin uddannelse som lærer på pause for dagligt at kunne træne sin datter.

Imens arbejder manden Mikkel som selvstændig håndværker.

Lily hygger sig i vandet med hendes mor og fysioterapeut på genoptræningslejr for børn på Egmonthøjskolen nær Aarhus. Foto: Mikkel Berg Pedersen. Vis mere Lily hygger sig i vandet med hendes mor og fysioterapeut på genoptræningslejr for børn på Egmonthøjskolen nær Aarhus. Foto: Mikkel Berg Pedersen.

»Lily viser jo hele tiden små fremskridt, men jeg synes ikke, hun rykker nok. Jeg er jo hverken fysioterapeut eller ergoterapeut, så jeg håber, jeg kan få noget ny viden om, hvordan vi stimulerer hendes hjerne på de rigtige tidspunkter ved at tage til USA,« siger Louise Viholm.

Familien har endnu ikke fået nogen endelig diagnose af, hvilke forandringer det helt præcist er, Lily har i hjernen, og den har ind til nu fået flere forskellige meldinger fra danske læger. I april får de formentlig en ny vurdering af førende læger på området. Men familien vil ikke vente på endnu en diagnose, før de tager af sted til USA:

»Man ved fra forskningen, at det er vigtigt at sætte tidligt ind med træning, fordi hjernen udvikler sig meget, når barnet er mellem et og tre år. Så for os er tiden kostbar, og vi føler, vi bør handle nu,« siger Louise Viholm.

Du kan læse mere om indsamlingen her.