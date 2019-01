Åhh januar. Ovenpå julens impulskøbte ekstra julegaver til sig selv, den lidt bedre rødvin til middagene og måske også lige den helt store pyrotekniske pakke er et syn på kontoen sjældent rigtig sjovt. Men så kan man jo glæde sig over, at det kun er peanuts i forhold til, hvad der er blevet købt huse for i 2018.

Toppen af sidste års dyreste handler indeholder nemlig både det dyreste hussalg, vi har set i ti år, to handler til over 50 millioner kroner og et par stykker i 30-40-millionerklassen. Samlet set har de fem ejendomme kostet 254,6 millioner kroner - hvilket er noget mere end 2017’s dyreste hushandler, der løb op i lige omkring 180 millioner. Det skriver Boliga.dk.

Ser man på markedet generelt, er antallet af hushandler til over 10 millioner kroner da også steget ganske betragteligt fra slut 00’erne og starten af 10’erne til de senere år.

- Et generelt opsving i dansk økonomi, der for alvor satte ind i 2013, kombineret med ekstremt lave renter har gjort det muligt for flere at købe bolig i den helt dyre prisklasse, siger Signe Roed-Frederiksen, der er cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank.

- Min formodning er også, at en del af boligkøberne i det segment kommer med en gevinst fra et salg af en tidligere bolig. Mest oplagt en gevinst fra salget af en ejerlejlighed, hvor priserne over de seneste år er steget langt mere end på enfamiliehuse.

Her er året dyreste hushandler



5. Strandvejen, Charlottenlund

Pris: 38 millioner

Adressen har hjemme midt i landets liebhaverbælte mod nord i området mellem Charlottenlund og Skovshoved. Og ser man på prisen, har køberne da også måttet punge ud med en ganske pæn sum. For selvom der er givet et afslag på to millioner kroner i forhold til den seneste udbudspris, er salget altså gået igennem for hele 38 millioner.

4. Hambros Alle, Hellerup

Pris: 40 millioner

Villaen her ligger på en af landets absolut mest eksklusive adresser mellem Strandvejen og Øresund i Københavns nærmeste naboby mod Nord; Hellerup. Huset er 298 kvadratmeter stort, og blev ifølge oplysninger fra Boliga.dk solgt i november sidste år.

3. Amalievej, Frederiksberg

Pris: 51,1 millioner

460 kvadratmeter hus på en grund, der ligger placeret midt i et af landets absolut dyreste postdistrikter, kræver naturligvis også en velvoksen pengepung. 51,1 millioner kroner er der da også betalt - og dermed er salget af denne Frederiksberg-villa landets tredjedyreste anno 2018.

2. Vedbæk Strandvej, Vedbæk

Pris: 55 millioner

Landets næstdyreste villa blev solgt i foråret for intet mindre end 55 millioner kroner. Bag det store millionbeløb ligger en adresse, der tæller hele 682 kvadratmeter på en grund helt ud til Øresund i københavnerforstaden Vedbæk.

Laudrup-familien stod for opførelsen af villaen, som de dog solgte midt i 00’erne.

1. Onsgårdsvej, Hellerup

Pris: 70,5 millioner

Denne Hellerup-villa blev i sommeren solgt for intet mindre end årtiets højeste pris. 70,5 millioner kroner blev der nemlig givet, da køberne erhvervede den næsten 350 kvadratmeter store villa, der ligger ganske tæt på Hellerup Havn lige nord for København.

Sælgerne købte ifølge tinglysningen ejendommen tilbage i 2016 for 37 millioner kroner, og dermed har der altså været en ganske pæn fortjeneste på årets villasalg.

