I langt de fleste tilfælde er et huskøb et af livets store investeringer, der kræver en solid opsparing og et betydeligt lån i banken.

Men man kan godt blive husejer for langt mindre - flere steder i landet skal der faktisk tættere på 100.000 end en million kroner til.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

De billigste huse, der er til salg lige nu, ligger rundt omkring i landet fra Nordjylland til Fyn, men de har en ting til fælles: De koster allesammen 125.000 kroner.

Her er Danmarks billigste huse lige nu

Skarresving, Hesselbjerg – 125.000 kroner

På den nordlige spids af Mors i Limfjorden ligger et 76 kvadratmeter stort hus fra 1937 i den lille landsby Hesselbjerg.

Den vandskurede villa har to plan og koster 1.644 kroner pr. kvadratmeter - hvilket er en del lavere end den gennemsnitlige udbudskvadratmeterpris på 6.680 kroner i Morsø Kommune*.

Bredgade, Feldborg – 125.000 kroner

Udenfor Haderup i Midtjylland i den lille landsby Feldborg ligger en villa fra 1910 på 107 kvadratmeter, der hver koster 1.168 kroner.

Det er en brøkdel af de 13.028 kroner pr. kvadratmeter, som husene i gennemsnit koster i Herning Kommune, hvor villaen ligger.

Skovvangsvej, Barløse – 125.000 kroner

Siden 1800 har det stråtækte bindingsværkshus ligget på grunden i Barløse på det vestlige Fyn.

I dag er det 93 kvadratmeter store hus et af landets billigste og er til salg for 1.344 pr. kvadratmeter i Assens kommune, hvor gennemsnittet ligger på 8.985 kroner.

St. Ajstrupvej, Store Ajstrup – 125.000 kroner

Ejendommen her udenfor Nibe i Nordjylland sælges ifølge salgsmaterialet til nedrivning. Det er til salg for 1.179 kroner for hver af de 106 kvadratmeter i det gule murstenshus.

Det er noget lavere end husene i Aalborg Kommune, som i gennemsnit udbudt til 16.083 kroner pr. kvadratmeter, ifølge Boliga.dk.

Vesterled, Ranum – 125.000 kroner

I det vestlige Himmerland ligger en villa fra 1922 i byen Ranum. Den 79 kvadratmeter store bolig ligger på en grund med et udhus og koster 1.582 kroner pr. kvadratmeter.

Husene i Vesthimmerlands Kommune har en gennemsnitlig udbudskvadratmeterpris på 7.223 kroner - et godt stykke over huset i Ranum.

