Der er mange ting, der skal med i overvejelserne, når der skal købes en bolig. Hvor skal den ligge, hvor stor skal den være og måske vigtigst af alt: Hvad skal den koste?

Hvis du endnu ikke har besluttet dig for, om du skal købe en ejerlejlighed eller et hus, så er der flere steder i landet, hvor du kan få pengene til at række længere, hvis du vælger den ene boligform frem for den anden.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

For eksempel i den nordjyske kystkommune Jammerbugt, hvor du kommer længst for dine sparekroner, hvis du vælger et hus fremfor en lejlighed: Her koster ejerlejlighederne nemlig 8.675 kroner mere pr. kvadratmeter end villaerne.

Jammerbugt Kommune er således det sted i landet, hvor der er mest at spare på at vælge et hus fremfor en ejerlejlighed; dog stærkt efterfulgt af Jyllands uofficielle hovedstad Aarhus, hvor den gennemsnitlige salgskvadratmeterpris for en ejerlejlighed er 7.906 kroner højere end for villaerne.

Den store prisforskel på de to boligtyper i Aarhus og Jammerbugt skyldes - ifølge Mira Lien Nielsen, der er boligøkonom og chefanalytiker hos Nykredit - et stort og bredspektret husmarked i begge kommuner.

'Der er stor forskel på top og bund, når det gælder huspriser. I Aarhus er der både de kæmpe millionvillaer ved kysten og parcelhuse inde i landet, hvor almindelige indkomster kan være med. Og i Jammerbugt er der landområder, hvor husene er svære at sælge selv til lave kvadratmeterpriser', siger hun til Boliga.dk.

'Ejerlejlighederne er derimod centreret inde omkring bykernerne i begge kommuner, hvor købere med højrere indkomst søger hen. Der er desuden blevet bygget meget nyt og dyrt ved vandet i Aarhus, som også er med til at drive priserne op', siger hun.

Dyre hus-enklaver

Andre steder i landet er det husene, der - mere traditionelt - overhaler ejerlejlighederne med længder, når det gælder salgskvadratmeterpriserne.

Det er tilfældet i den mondæne københavnerkommune Frederiksberg og i liebhaverkommunen Gentofte, der er indehaver af landets største prisforskelle på de to boligtyper.

Sidste år blev husene i de to kommuner solgt til intet mindre end 13.746 og 13.191 kroner mere pr. kvadratmeter end ejerlejlighederne.*

Hvilket til Frederiksberg- og Gentoftepriser betyder, at en gennemsnitlig ejerlejlighed på 100 kvadratmeter gik for mellem 3,9 og 4,4 millioner kroner, mens en villa på samme størrelse kostede køberne mellem 5,2 og 5,8 millioner kroner.

'Der er få huse på Frederiksberg, som har en attraktiv beliggenhed midt i byen, så det er udbuddet, der bestemmer priserne, men de bliver også påvirket af købersegmentet og deres indkomst, og det er den helt øvre klasse, der køber huse på Frederiksberg', siger Mira Lie Nielsen til Boliga.dk.

'Ejerlejlighedsmarkedet er noget mere bredt ud på Frederiksberg. Man kan både finde nogle forholdsvis “billige” kvadratmeter på grænsen til Nørrebro og de virkelig dyre på Frederiksberg Allé. Det er det, der holder gennemsnitsprisen på lejlighederne nede, selvom den også er høj', siger hun.

I Gentofte er det ifølge hende også det velhavende købersegment, som primært er på udkig efter villaer, der driver huspriserne op.

Til gengæld er der ikke meget at spare på den ene eller anden boligtype i Ballerup eller Høje-Taastrup Kommune.

Her koster ejerlejlighederne og husene stort set det samme med en forskel på kun 69 og 192 kroner pr. kvadratmeter.

*Boliga.dk har udregnet de gennemsnitlige kvadratmeterpriser for solgte villa/rækkehuse og ejerlejligheder i 2019 fordelt på kommuner og beregnet prisforskellen.