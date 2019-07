Lige knap tre måneder. Så lang tid tog det at finde en køber til Niels Olsens og Joy-Maria Frederiksens villa i Charlottenlund.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Dermed gik det en del hurtigere med at få solgt den 240 kvadratmeter store pragtvilla end andre huse i den mondæne københavnerforstad.

Ifølge tal fra Boliga lå den gennemsnitlige salgstid i Charlottenlund på 148 dage i året første kvartal* - godt to måneder længere end de 89 dage, parrets hus fik lov til at ligge på markedet.

Men så blev der også justeret lidt på udbudsprisen, der lød på 14.995.000 kroner. De nye ejere har nemlig overtaget adressen for 13,5 millioner kroner.

Ny liv på Frederiksberg

Niels Olsen og Joy-Maria Frederiksen købte villaen tilbage i 1994 for lige over 1,5 millioner ifølge Tinglysningen på boligen. En investering, der har vist sig at bære frugt.

Pengene er dog højst sandsynligt endt i endnu en ejendomsinvestering.

I hvert fald købte parret for nyligt en 220 kvadratmeter stor liebhaverlejlighed på Frederiksberg for præcis det samme beløb - 13,5 millioner kroner - som de fik for huset i Charlottenlund. Det skriver Boliga.dk.

Mange kender nok Niels Olsen fra den komiske kvartet, Ørkenens Sønner. Derudover vandt han danskernes hjerter som “Niller” i den store publikumssucces, Den Eneste Ene.

Også hustruen Joy-Maria Frederiksen er skuespiller. Hun står blandt andet på rollelisten til populære tv-serier som TAXA, Krøniken og Forbrydelsen.

Se liebhavervillaer til salg i Charlottenlund her

*Boliga har udregnet den gennemsnitlige salgstid for villa/rækkehus solgt i 1. kvartal 2019.