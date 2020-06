Hunden er menneskets bedste ven, og den forsøger at redde os, hvis vi er i fare.

Det er efterhånden en velkendt fortælling, men kan det også bakkes op af forskningen? Muligvis.

Et nyt studie peger i hvert fald på, at hunde gerne vil hjælpe os, hvis vi står i en faretruende situation. Så længe de ved, hvordan de skal gøre det.

Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk, der bringer en video af forsøget.



60 hunde var involveret i studiet på Arizona Universitet. Her konstruerede forskerne flere situationer, hvor hundene blandt andet skulle hjælpe et menneske (deres ejer) i nød.



Ejeren blev placeret i en boks med en låge foran, mens vedkommende råbte efter hjælp, men uden at nævne hundens navn.

20 ud af de 60 hunde formåede at hjælpe deres ejer ved at åbne boksen, forklarer psykolog Joshua van Bourg fra Arizona State University ifølge Science Alert. Og selvom det måske ikke lyder som meget, så viste forsøget noget meget interessant, uddyber psykologen til videnskabsmediet.



»Det centrale er her, at uden at kontrollere for hver hunds forståelse af, hvordan man åbner kassen, undervurderer vi andelen af hunde, der gerne ville redde deres ejer, i forhold til, hvor mange der rent faktisk var i stand til det,« forklarer psykologen. Studiet antyder altså, at en større del af hundene gerne ville hjælpe deres ejer, men bare ikke vidste, hvordan de skulle gøre det.

I et andet scenarie lagde forskerne en godbid til hundene i boksen, og her åbnede 19 ud af de 60 hunde lågen.

Ifølge Science Alert viste forsøget imidlertid, at hundene i langt højere grad viste tegn på et forhøjet stressniveau, da deres ejer sad i boksen og råbte efter hjælp.



»Når deres ejere var i modgang, så gøede og hylede hundene mere. Faktisk var der otte hunde, som klagede sig, og det var under fare-testen, mens der kun var en hund, der klagede sig, når der var mad i boksen,« siger Joshua van Bourg til Science Alert.

Forskerne bag forsøget uddyber, at der er brug for at forske yderligere, før man kan konkludere noget endegyldigt om hundes villighed til at hjælpe deres ejere i en faretruende situation.



Ifølge Science Alert vil forskerne nu konstruere et forsøg, der skal undersøge, om hunde forsøger at redde en person, selv om de ikke nødvendigvis kan komme tæt på vedkommende.



