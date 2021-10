Der skal nedlægges 1.590 studiepladser på Københavns Universitet.

Det skriver Uniavisen.

Det sker, efter at rektoratet har offentliggjort sine planer om, hvordan de vil imødekomme kravene fra regeringen om enten at flytte eller skære i pladserne.

De fleste pladser ryger fra Det Humanistiske Fakultet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Her skæres henholdsvis 640 og 470 pladser.

På Humaniora svarer det til, at en fjerdedel af pladserne skæres fra.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Teologiske Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet mister også pladser, mens Jura går fri af beskæringerne.

Herudover rykkes 100 kandidat- og bachelorpladser fra lægeuddannelsen til Køge. Det modregnes formentlig de 1.590 pladser.

Det svære valg om fordelingen af beskæringerne er sket på baggrund af dimittendernes ledighed, oplyses det. Det handler om at imødekomme arbejdsmarkedets behov.

Her topper kandidaterne fra Det Humanistiske Fakultet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet den kedelige liste over, hvor længe det tager at komme i arbejde efter endt uddannelse.

Nu skal fakulteterne selv finde ud af på hvilke uddannelser, der skal skæres. Men det tyder på, at visse nok må lukke:

»Med så stor en reduktion kommer KU nok ikke uden om at lukke uddannelser. Udflytning er i de fleste tilfælde ikke en reel mulighed. Men vi arbejdet for en national handlingsplan, hvor vi bytter uddannelser med øvrige #DKuni, så udbuddet bliver koordineret,« lyder det fra rektor Henrik C. Wegener på Twitter.