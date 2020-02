Over hele landet står sygehuse og kaserner forberedte til at modtage folk, hvis der bliver behov for at huse et stort antal coronasmittede personer.

På Hvidovre Hospital har de gjort isolationsstuerne klar, så de hurtigt kan tages i brug, hvis de får meldinger om smittede.

Isolationsstuerne er nødvendige, så de andre patienter ikke bliver smittede. Af samme grund skal hospitalets personale være iført beskyttende udstyr, når de behandler de coronasmittede patienter.

Se Thomas Benfield, professor i infektionssygdomme, vise det beskyttende udstyr og isolationsstuerne i videoen øverst i artiklen.